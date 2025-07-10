В страну НАТО залетел российский дрон (фото)

Российский беспилотник, который залетел в Литву 10 июля

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Российский беспилотник 10 июля упал на территории Литвы, которая является страной НАТО. В Литву дрон залетел с территории Беларуси.

Об этом сообщила литовская армия.

Военно-воздушные силы Литвы около 11:30 зафиксировали объект, который приближался к границе страны со стороны Беларуси. Истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО и находившиеся в воздухе, изменили уровень готовности с тренировочного режима на боевой.

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За короткое время объект упал, поэтому задача для истребителей была отменена. Состоялся обмен этой информацией со Службой охраны государственной границы.

"К месту падения объекта для охраны отправились дежурные военные. Объект похож на самодельный и не представляет угрозы», — заявили в литовской армии.

Телеграм-канал «Труха» со ссылкой на главного редактора издания Defense Express Олега Каткова сообщил, что это российский дрон «Гербера».

Российский беспилотник, который залетел в Литву 10 июля

Российский беспилотник, который залетел в Литву 10 июля

Напомним, во время атаки по Украине поздно вечером 9 июля российские войска запускали свои дроны «Шахед» по территории Беларуси вдоль украинской границы, минуя противовоздушную оборону.

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К слову, весной экс-генерал США и экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус высказал мнение, что в случае победы России в войне против Украины, глава Кремля Владимир Путин может попытаться вторгнуться в Литву.