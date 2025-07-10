Мерц давит на Словакию из-за Украины: что он требует

Фридрих Мерц / © Associated Press

Реклама

Канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к руководству Словакии с призывом прекратить блокировку нового пакета санкций Евросоюза против России.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на Конференции по восстановлению Украины.

По словам Мерца, ЕС уже готов к принятию 18-го пакета ограничений, однако согласия не хватает только от одной страны.

Реклама

«Я призываю Словакию и ее премьер-министра прекратить сопротивление и открыть путь для этого решения», — заявил канцлер.

Немецкий политик подчеркнул, что санкции остаются действенным инструментом давления на Москву с целью вынудить Россию согласиться на прекращение войны против Украины.

Напомним, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европейский союз готовит жесточайший пакет санкций против России с момента начала полномасштабной войны в Украине. По его словам, эти ограничения направлены на подрыв экономического потенциала, позволяющего режиму Путина продолжать агрессию.

Также законопроект об ужесточении санкций против России, предложенный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, может быть принят уже в этом месяце. Документ предусматривает введение пошлин в размере 500% по отношению к странам, которые покупают российские товары и тем самым финансируют агрессора.

Реклама

Оптимизм по его принятию растет после того, как Дональд Трамп раскритиковал Владимира Путина за ракетные удары по Украине. В Сенате США законопроект имеет широкую двухпартийную поддержку и Грэм надеется на аналогичную позицию в Палате представителей.