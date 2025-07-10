Російського баскетболіста заарештували у Франції за підозрою в хакерстві

Данило Касаткін / © basket.com.ua

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Російського баскетболіста Данила Касаткіна заарештовано у Франції на запит США за підозрою в участі в хакерському угрупованні.

Про це пише Tribuna.com, посилаючись на видання Le Monde.

Касаткіна, який до недавнього часу грав за московську команду MBA-MAI, затримали 21 червня в аеропорту Руассі – Шарль-де-Голль, коли він прибув до Франції разом зі своєю нареченою.

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Росіянина підозрюють в участі в хакерському угрупованні, що здійснювало атаки з використанням програм-вимагачів. Про це стало відомо в середу, 8 липня, під час слухання в Парижі, де було ухвалено рішення про продовження тримання росіянина під вартою. Сам спортсмен заперечує звинувачення.

Хакерська мережа, до якої, за підозрою, належав баскетболіст, здійснила атаки на близько 900 компаній, зокрема на дві федеральні установи США, у період від 2020 по 2022 рік. Збитки офіційно не розголошуються.

26-річного Касаткіна тримають під екстрадиційним арештом від 23 червня. Його звинувачують у "змові з метою вчинення комп'ютерного шахрайства" та "змові щодо комп'ютерного шахрайства". Американська сторона вважає, що він міг брати участь у переговорах про викуп від імені хакерів, але сам Касаткін це категорично заперечує.

Його адвокат, Фредерік Бело, заявив журналістам, що Касаткін "взагалі не розуміється на ІТ", не здатен навіть встановити застосунок на комп'ютер, і, ймовірно, придбав уживаний комп'ютер, який уже був зламаний або який йому спеціально продали для прикриття чужих злочинів.

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Захист просив про звільнення під судовий нагляд із внесенням застави, посилаючись на шкоду для фізичної форми спортсмена, зокрема на втрату м'язової маси. За словами адвоката, у в'язниці в Касаткіна немає ані стільця, ані доступу до спортзалу чи майданчика.

Сам Касаткін заявив, що почувається в небезпеці в умовах ув'язнення через війну між Росією та Україною, і що його вага вже знизилась із 95 до 89 кг.

3 липня клуб MBA оголосив про відхід Касаткіна після чотирьох сезонів, 172 матчів і двох бронзових медалей Кубка Росії. Також він виступав за молодіжні збірні Росії на чемпіонатах Європи.

Раніше повідомлялося, що українського баскетболіста обрали на драфті НБА.

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