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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Мерц обратился к Трампу с неожиданной просьбой

Мерц призвал Трампа "оставаться с нами, оставаться с европейцами".

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Фридрих Мерц и Дональд Трамп.

Фридрих Мерц и Дональд Трамп. / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал американского президента Дональда Трампа "оставаться с Европой".

Об этом он сказал на конференции по восстановлению Украины в Риме.

По его словам, Штаты должны оставаться с Европой "на этой стороне и на этой странице нашей общей истории".

"Остайтесь с нами, оставайтесь с Европой. Мы стремимся к тому же: нам нужен стабильный политический порядок в этом мире. Мы все - европейцы и американцы - должны быть вместе. Это наши общие идеалы", - добавил Мерц.

Напомним, издание Axios сообщало о том, что Фридрих Мерц недавно обратился к Дональду Трампу с просьбой разблокировать передачу Patriot. Якобы американский лидер предложил, чтобы Германия отправила одну из своих батарей, а США и другие союзники поделили расходы на ее закупку. Соглашение пока не достигнуто, но переговоры продолжаются.

Кроме того, канцлер Германии давит на Словакию через Украину. Мерц призывает прекратить блокировку нового пакета санкций Евросоюза против России. ЕС уже готов к принятию 18-го пакета ограничений, однако согласия не хватает только от одной страны.

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