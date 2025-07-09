"Це дуже дорого": Трамп підтвердив, що Україна попросила Patriot

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп визнав, що Україна дійсно просила у США додаткові системи ППО Patriot.

Про це глава Білого дому сказав на сьогоднішній пресконференції, передає Clash Report.

За словами президента США, він вивчить цей запит.

Реклама

«Україна запросила Patriot. Я подивлюся. Але він дуже дорогий», — сказав Трамп.

Також він заявив, що «не задоволений тим, що відбувається в Україні». Президент США вкотре закликати припинити ракетні та дронові атаки: «Це треба зупинити. Гине до 7000 людей щотижня з обох сторін».

Нагадаємо, що вчора Дональд Трамп здивував різкою заявою про Путіна і заявив, що російський диктатор обсипає всіх купою брехні.

Також Трамп заявив, що відновив військову допомогу Україні.

Реклама