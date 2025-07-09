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"Це дуже дорого": Трамп підтвердив, що Україна попросила Patriot
Трамп прокоментував, чи буде постачати Україні додаткові системи ППО Patriot.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп визнав, що Україна дійсно просила у США додаткові системи ППО Patriot.
Про це глава Білого дому сказав на сьогоднішній пресконференції, передає Clash Report.
За словами президента США, він вивчить цей запит.
«Україна запросила Patriot. Я подивлюся. Але він дуже дорогий», — сказав Трамп.
Також він заявив, що «не задоволений тим, що відбувається в Україні». Президент США вкотре закликати припинити ракетні та дронові атаки: «Це треба зупинити. Гине до 7000 людей щотижня з обох сторін».
Нагадаємо, що вчора Дональд Трамп здивував різкою заявою про Путіна і заявив, що російський диктатор обсипає всіх купою брехні.
Також Трамп заявив, що відновив військову допомогу Україні.