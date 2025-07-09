Путін виставив Трампа дурнем: CNN про різку зміну заяв президента США

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Вчорашня заява Дональда Трампа з критикою на адресу диктатора Путіна свідчить, що главі Білого дому, схоже, вривається терпець.

Чому Трамп різко змінив думку про Путіна, і чому це сталося саме зараз, йдеться в аналітичній статті Аарона Блейка на CNN.

Автор нагадав, що п’ять місяців тому президент Дональд Трамп заявив, що президент Росії Володимир Путін — людина, яка вторглася в Україну — хоче миру в Україні.

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«Я вважаю, що він хоче миру. Я маю на увазі, що я його дуже добре знаю. Так, я думаю, що він хоче миру. Я думаю, що він би сказав мені, якби не хотів… Я довіряю йому в цьому питанні», — говорить тоді новообраний американський президент.

Проте зараз Трамп «заспівав зовсім іншу пісню». Після кількох днів висловлювання невдоволення своєю останньою телефонною розмовою з Путіним, Трамп пішов ще далі на засіданні Кабінету міністрів. Він припустив, що людина, за яку він поручився і роками дивним чином не критикував, може бути ненадійним співрозмовником.

Чи дійсно Трамп став на бік України

Аналітик розмірковує, чи справді Трамп відвернувся від Путіна та міцно зайняв позицію України. Адже політик неодноразово протягом останніх 10 років сигналізував, що хоче виглядати непередбачуваним на світовій арені

Блейк не виключає, що останні публічні коментарі Трампа є спробою чинити тиск на Путіна, а не сигналом про рішучу зміну політики його адміністрації. Досить примітно, що американський президент у вівторок відмовився підтримати пакет нових санкцій проти Росії.

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«Але різка критика Путіна — це також карта, яку Трамп вкрай неохоче розігрує. Чи не єдиний інший раз, коли він зайшов так далеко, був невдовзі після вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Трамп коротко назвав вторгнення Росії жахливим», — йдеться у статті.

Як швидко він може змінити свою думку

На думку автора, головне питання полягає в тому, чи виявиться сьогоднішня зміна Трампа такою ж швидкоплинною, як і тоді — у 2022-му.

У виданні припускають, що, ймовірно, президент США починає усвідомлювати, що його цілі в Україні несумісні з цілями Путіна.

Адже для Трампа завжди головне — отримати «перемогу» — у цьому випадку, мирну угоду, яку він обіцяв, але не зміг досягти в перший день свого президентства.

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«Здавалося, що його не дуже хвилює, як насправді виглядає ця мирна угода, і він пішов на величезні поступки з боку України. Але Путін майже не дав жодних ознак того, що він справді зацікавлений укладати угоду, яка передбачає щось, окрім отримання всієї України», — зазначає Брюс.

Натомість коментарі Трампа у вівторок були не просто жорсткими щодо Путіна; вони відображали глибше розчарування тим, що його диктатор так його підставив. Можливо, Трамп щиро вірив у свою майстерність укладати угоди, і він відчуває, що Путін виставив його дурнем.

Скоріше за все, Трамп дійшов такого висновку — хоч і із запізненням — після подій минулого тижня. Невдовзі після його розмови з Путіним Росія здійснила найбільшу в історії атаку безпілотників на Україну.

«І ніхто не повинен недооцінювати роль гордості та внутрішньої політики в усьому цьому. Трамп дав Путіну більше презумпції невинуватості, ніж практично будь-який інший західний лідер, про що свідчать його лютневі коментарі. Як і в інших закордонних сферах, він рішуче відмовляється робити моральні судження… Але вибір сторони у війні в Україні — це не лише питання моралі; це також питання реальної політики. І, можливо, цей останній розрахунок, який набагато важливіший для Трампа, змінюється. Тільки час покаже», — підсумували у статті.

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Нагадаємо, що сьогодні Дональд Трамп здивував різкою заявою про Путіна і заявив, що російський диктатор обсипає всіх купою брехні.

Також Трамп заявив, що відновив військову допомогу Україні.