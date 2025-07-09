Польща поскаржиться Єврокомісії на ШІ Ілона Маска: яка причина

Польща поскаржиться ЄС на чатбот ШІ Ілона Маска / © Associated Press

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Польща планує звернутися до Європейської комісії щодо штучного інтелекту xAI Ілона Маска після того, як чат-бот Grok згенерував образливі висловлювання на адресу польських політиків, зокрема прем’єр-міністра Дональда Туска.

Про це пише Reuters.

Цей випадок піднімає чергову хвилю занепокоєння щодо політичної упередженості, мови ворожнечі та точності чат-ботів, яка триває з моменту запуску ChatGPT у 2022 році.

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У вівторок Grok уже видалив «неналежні» публікації після скарг користувачів X та Антидифамаційної ліги на контент з антисемітськими тропами та вихвалянням Адольфа Гітлера. Раніше турецький суд заблокував доступ до деяких матеріалів Grok через образи президента Таїпа Ердогана, Мустафи Кемаля Ататюрка та релігійних цінностей.

Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський у середу в ефірі радіо RMF FM заявив, що уряд звернеться до Брюсселя з проханням розслідувати інцидент.

«У мене складається враження, що ми переходимо на вищий рівень мови ненависті, який керується алгоритмами, і закривати на це очі… це помилка, яка може коштувати людству в майбутньому», — сказав Гавковський.

Він додав, що Міністерство цифровізації повідомить про порушення Єврокомісію для розслідування та, можливо, накладення штрафу на X, адже «свобода слова належить людям, а не штучному інтелекту».

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Розробник чат-бота xAI поки що не відповів на запит про коментар.

Нагадаємо, батько американського бізнесмена Ілона Маска — Еррол Маск — заявив, що хотів би відвідати окуповані території України, а також порадив своєї сину побувати у Росії.