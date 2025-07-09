Собор УПЦ МП / © Facebook

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Під час потужного обстрілу Луцька вночі 9 липня людей із тваринами не пустили до укриття у храмі УПЦ МП. Йдеться про Собор усіх святих землі Волинської, який відмовив у прихистку під час тривоги.

Про це повідомила волинянка Ірина Хаслам і прессекретар Волинської єпархії Віктор Аніпко.

Хаслам розповіла, що під час обстрілу Росією Луцька десятки людей з котами та собаками стояли під дверима собору УПЦ МП, але їм не дозволили сховатися в укритті. Люди залишилися на сходах — під сиренами, просто неба.

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«Здавалося б, храм має бути тим місцем, де двері відчинені для всіх у час скрути. Але на вході нас зустрів охоронець із заборонним написом: „З тваринами не заходити“», — розповіла вона.

У Волинській єпархії підтвердили, що вірян із тваринами справді не впускали до укриття. Прессекретар єпархії протоієрей Віктор Аніпко пояснив, що це суперечить церковним канонам. За його словами, людям пропонували залишити тварин біля входу та спуститися до укриття самостійно.

Натомість настоятель храму Володимир Яцишин заявив, що інформація про заборону є фейком. За його словами, йшлося про заборону заходити з тваринами саме до приміщення храму, а не до укриття — туди, мовляв, пускали всіх охочих.

Один з місцевих мешканців у коментарях пригадав, що ще на початку повномасштабного вторгнення до храму також були претензії, зокрема через те, що укриття були зачинені. Протоієрей Аніпко пояснив це тим, що тоді в підвальному приміщенні тривав ремонт і воно не було придатне для перебування людей.

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«На той момент в укритті не було ні води, ні лавок — жодних умов для перебування місцевих жителів. Така ситуація тривала близько місяця, але ми провели водопостачання, зробили туалети — і все стало нормально», — сказав він.

Собор усіх святих землі Волинської будують у Луцьку вже майже два десятиліття. Храм зводять на честь тисячоліття Волинської єпархії УПЦ Московського патріархату.

Нагадаємо, в ніч проти 9 липня Луцьк зазнав масованої атаки: місто обстріляли близько 50 дронів типу «Шахед», а також чотири ракети «Кинджал» та одна крилата ракета. Внаслідок удару зафіксовано пошкодження, однак минулося без жертв і поранених.

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