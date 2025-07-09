Туристів попереджають про найпоширеніші шахрайські схеми за кордоном

Туристів попереджають про найпоширеніші шахрайські схеми закордоном / © pixabay.com

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Іспанією шириться чимало шахрайських схем, які особливо націлені на туристів. Здебільшого аферисти користуються їхнім незнанням місцевої мови та культури.

Про це пише Express.

Найчастіше шахраї намагаються «розвести» туристів, пропонуючи нібито безкоштовні букети квітів (особливо розмарину) або «ворожіння по руці» (хіромантію). Користувачі соцмережі Reddit радять повністю ігнорувати таких осіб:

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«Уникайте, як чуми, будь-кого, хто намагається вручити вам квіти, букети розмарину або одержимий хиромантією. Навіть не звертайте на них уваги». Те, що спочатку може здатися щедрою пропозицією безкоштовних квітів, часто супроводжується очікуванням оплати після того, як турист їх прийме. Хоча немає жодного зобов’язання платити, туристи можуть відчувати себе змушеними це зробити, а вартість залежить від шахрая».

Окрім цього, мандрівникам наполегливо рекомендують пильно стежити за своїми речами. Особливо у людних місцях, адже Іспанія відома великою кількістю кишенькових крадіжок. Зокрема, бульвар Лас-Рамбла в Барселоні вважається одним з найгірших у Європі щодо цього виду злочинності.

Нагадаємо, витрати на трансфер, готелі, харчування та розваги завжди є значною частиною подорожі. Проте на популярних курортах туристи часто стикаються з шахраями, які орієнтовані лише на одне — збагатитися за рахунок відпочивальників.