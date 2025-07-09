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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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До Росії хочуть завезти мільйон громадян Індії: у чому причина

Російська Федерація відчуває дефіцит робочої сили через війну, яку веде з Україною.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Індія прапор

У Росії чекають трудових мігрантів з Індії / © pixabay.com

До кінця цього року в Росії очікують приїзду 1 млн робітників з Індії, якими хочуть компенсувати дефіцит робочої сили, що значно зріс у РФ після повномасштабного вторгнення в Україну.

Про такі плани повідомив російським пропагандистам агентства «Европейско-Азиатские Новости» голова Уральської торгово-промислової палати Андрій Бесєдін з посиланням на індійських колег.

"У Єкатеринбурзі відкривається нове Генконсульство цієї країни, яке займатиметься цими питаннями", - сказав він.

За допомогою мігрантів Бесєдін сподівається скоротити дефіцит кадрів на підприємствах промислової металургії та машинобудування у Свердловській області.

За його словами, багато місцевих робітників пішли на війну з Україною, а молодь на заводи не йде.

За словами Бесєдіна, робота із залучення трудових мігрантів ведеться і з іншими державами.

«На підході з великим потенціалом – Шрі-Ланка. Посольству поставили завдання максимально опрацювати це питання із регіоном. Також є домовленості з Північною Кореєю – там люди вміють працювати», – зазначив він.

Російський чиновник визнає, що адаптація трудових мігрантів із перерахованих країн буде непростою, насамперед тому, що ніхто з них не знає російської мови.

У червні в Російському союзі промисловців та підприємців запропонували відкривати в Індії установи середньої професійної освіти, щоб прямо там готувати працівників для РФ.

Нагадаємо, майже сотню індійців заманили до Росії пропозиціями про роботу чи освіту, але вони були змушені служити в армії.

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