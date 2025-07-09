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В Россию хотят завезти миллион граждан Индии: в чем причина
Российская Федерация испытывает дефицит рабочей силы из-за войны, которую ведет с Украиной.
До конца этого года в России ожидают приезда 1 млн рабочих из Индии, которыми хотят компенсировать дефицит рабочей силы, значительно возросший в РФ после полномасштабного вторжения в Украину.
О таких планах сообщил российским пропагандистам агентства «Европейско-Азиатские Новости» председатель Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин со ссылкой на индийских коллег.
«В Екатеринбурге открывается новое Генконсульство этой страны, которое будет заниматься этими вопросами», — сказал он.
С помощью мигрантов Беседин надеется сократить дефицит кадров на предприятиях промышленной металлургии и машиностроения в Свердловской области.
По его словам, многие местные рабочие ушли на войну с Украиной, а молодежь на заводы не идет.
По словам Беседина, работа по привлечению трудовых мигрантов ведется и с другими государствами.
«На подходе с большим потенциалом — Шри-Ланка. Посольству поставили задачу максимально проработать этот вопрос с регионом. Также есть договоренности с Северной Кореей — там люди умеют работать», — отметил он.
Российский чиновник признает, что адаптация трудовых мигрантов из перечисленных стран будет непростой, прежде всего потому, что никто из них не знает русского языка.
В июне в Российском союзе промышленников и предпринимателей предложили открывать в Индии учреждения среднего профессионального образования, чтобы прямо там готовить работников для РФ.
Напомним, почти сотню индийцев заманили в Россию предложениями о работе или образовании, но они были вынуждены служить в армии.