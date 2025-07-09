В Индии обрушился мост вместе с автомобилями: много погибших (фото)

Мост в Индии / © Associated Press

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В округе Вадодара в индийском штате Гуджарат в среду утром произошла трагическая авария — обрушился мост Муджпур Гамбхира, в результате чего около семи автомобилей взлетели в реку Вишвамитри.

Об этом пишет Vibes of India.

По меньшей мере, девять человек погибли, среди них один ребенок. Пятерых удалось спасти, но поисковая операция продолжается — количество жертв может возрасти. В спасательных работах принимают участие бригады NDRF, местные жители активно помогают.

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Мост, возведенный более 30 лет назад, давно вызвал жалобы со стороны местных жителей из-за аварийного состояния. Но, как выяснилось, никакие действия со стороны властей не были предприняты.

© Associated Press

Главный министр штата Бхупендра Патель уже поручил провести расследование. На место направлены специалисты по мостостроению. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, находясь за границей, связался с руководством штата для уяснения деталей.

Оппозиция обвиняет правительство в преступной халатности. Лидеры партий Аам Адми и Индийский национальный конгресс призывают к независимому расследованию и требуют ответственности с должностных лиц.

Напомним, 1 июля в городе Гайдерабад в южном индийском штате Телангана (Индия) произошел мощный пожар на новом химическом заводе компании Sigachi Industries. По официальным данным, в результате трагедии погибли по меньшей мере 39 человек.

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Пожар вспыхнул после взрыва, вызвавшего возгорание значительной части предприятия. В момент инцидента на территории завода находились более 140 работников. Части из них удалось эвакуироваться, однако многие оказались в ловушке между огнем и разрушенными конструкциями.

Спасатели несколько часов боролись с пламенем, после чего приступили к разбору завалов в поисках пострадавших. По состоянию на вечер вторника, обнаружены тела 39 погибших, еще 34 человека получили ранения и были доставлены в больницы.