Лесные пожары остановили работу аэропорта одной из стран Европы

Лесные пожары

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В понедельник, 8 июля, на юге Франции вспыхнули масштабные лесные пожары. Из-за сильного распространения огня была временно остановлена работа аэропорта Марсель-Прованс — одного из самых загруженных в стране.

Об этом сообщило издание The Independent.

К тушению пожара привлекли не менее 168 пожарных, а также вертолеты. Службы призвали жителей префектуры не открывать окна и двери, оставаться дома и избегать передвижения по дорогам.

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Представитель аэропорта Марселя отметил, что с полудня в аэропорту не осуществляются взлеты и посадки. Часть авиарейсов перенаправили в другие региональные аэропорты, в частности в Ниццу и Ним. Время возобновления работы аэропорта пока не определено.

По данным телеканала BFM TV, сильный ветер осложняет ситуацию, в частности в районе Ле Пен-Мирабо, где уже проведена эвакуация. В центре Марселя жители чувствуют запах дыма, а отдельные районы города оказались в дымовой завесе.

Аэропорт Марсель-Прованс является пятым во Франции по пассажирообороту.

Напомним, в Турции из-за аномальной жары бушуют лесные пожары. В районе Эдемиш провинции Измир огонь уже перекинулся на жилые дома несмотря на все усилия пожарных обуздать разрушительную стихию. В результате распространения пожара прикованный к постели 81-летний мужчина, который был дома один, погиб.

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Также мы писали, на востоке острова Крит, Греция, продолжается масштабный лесной пожар, из-за которого эвакуировали около 5 тысяч человек, среди них — преимущественно иностранные туристы.