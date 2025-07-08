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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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197
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Лісові пожежі зупинили роботу аеропорту однієї з країн Європи

Пожежі на півдні Франції змусили владу тимчасово зупинити роботу аеропорту Марселя.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Лісові пожежі

Лісові пожежі

У понеділок, 8 липня, на півдні Франції спалахнули масштабні лісові пожежі. Через сильне поширення вогню було тимчасово зупинено роботу аеропорту Марсель-Прованс — одного з найзавантаженіших у країні.

Про це повідомило видання The Independent.

До гасіння пожежі залучили щонайменше 168 пожежників, а також гелікоптери. Служби закликали мешканців префектури не відкривати вікна й двері, залишатися вдома та уникати пересування дорогами.

Речник летовища Марселя зазначив, що з полудня в аеропорту не здійснюються злети та посадки. Частину авіарейсів перенаправили до інших регіональних аеропортів, зокрема в Ніццу та Нім. Час відновлення роботи аеропорту наразі не визначений.

За даними телеканалу BFM TV, сильний вітер ускладнює ситуацію, зокрема в районі Ле Пен-Мірабо, де вже проведена евакуація. У центрі Марселя жителі відчувають запах диму, а окремі райони міста опинилися в димовій завісі.

Аеропорт Марсель-Прованс є п’ятим у Франції за пасажирообігом.

Нагадаємо, у Туреччині через аномальну спеку вирують лісові пожежі. У районі Едеміш провінції Ізмір вогонь вже перекинувся на житлові будинки попри всі зусилля пожежників приборкати руйнівну стихію. Внаслідок поширення пожежі прикутий до ліжка 81-річний чоловік, який був вдома сам, загинув.

Також ми писали, на сході острова Крит, Греція, триває масштабна лісова пожежа, через яку евакуювали близько 5 тисяч осіб, серед них — переважно іноземні туристи.

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Дата публікації
Кількість переглядів
197
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