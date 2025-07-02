Небезпечна хвиля спеки накриває Європу: вже є загиблі

Спека накрила Європу / © Associated Press

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В Іспанії через екстремальну спеку та масштабні лісові пожежі загинули троє людей.

Про це повідомляє The Guardian.

У каталонській провінції Леріда внаслідок пожежі, яка охопила понад 6500 гектарів, загинули двоє сільськогосподарських працівників, які потрапили в пастку вогню, намагаючись дістатися до своїх автомобілів. Через небезпеку влада змусила близько 18 тисяч мешканців залишатися вдома задля безпеки.

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Президент регіону Сальвадор Ілла висловив глибоке співчуття родинам загиблих і закликав жителів дотримуватися всіх рекомендацій та вказівок служб надзвичайних ситуацій. Він наголосив, що нинішні пожежі набагато швидші й небезпечніші, ніж раніше, і люди не повинні недооцінювати загрозу.

Міністерка внутрішніх справ Каталонії Нурія Парлон повідомила, що пожежа мала «надзвичайно сильну і непередбачувану» поведінку через вплив близьких штормів.

За її словами, жертвами стали саме сільськогосподарські працівники, які опинилися заблокованими вогнем, намагаючись дістатися до своїх транспортних засобів. Початок дощу допоміг пожежникам взяти ситуацію під контроль, проте ризик нових загорянь залишається високим через очікувані штормові умови.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес також висловив співчуття сім’ям загиблих та подякував рятувальникам за їхню роботу. Він закликав громадян бути особливо обережними в період підвищеного ризику пожеж.

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Окрім цього, у провінції Таррагона того ж дня помер маленький хлопчик, імовірно, через тепловий удар після того, як його залишили у припаркованому автомобілі. Влада закликає жителів бути пильними і негайно повідомляти про будь-які осередки диму чи вогню, щоб мінімізувати наслідки стихії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що найближчими днями в Європі очікується аномальна спека, яка може призвести до тисяч смертей через пожежі та аномальну спеку.