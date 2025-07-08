Депутат вчинив самогубство: подробиці трагедії

Олівʼє Марле / © Associated Press

Реклама

У Франції знайшли мертвим 54-річного депутата Національних зборів Олівʼє Марле. За попередніми даними, йдеться про самогубство.

Про це повідомляє Le Monde.

Депутат Національних зборів Франції Олівʼє Марле, відомий критик урядової політики, був знайдений повішеним у власному будинку. Прокурор Ер-і-Луара Фредерік Шевальє підтвердив факт самогубства, однак зазначив, що поліція проводить розслідування, аби виключити інші можливі версії та повністю відтворити хронологію подій.

Реклама

Марле мав репутацію послідовного ідейного політика з чіткою громадянською позицією. Він був депутатом від партії «Республіканці», неодноразово виступав з критикою чинного президента Франції Емманюеля Макрона. Його смерть стала несподіваною та викликала широкий резонанс у політичних колах країни.

На засіданні Нацзборів його вшанували хвилиною мовчання. Колеги згадували Марле як людину принципів, захисника інтересів громадян і політика, який ніколи не уникав складних тем. Його пам’ять віддали належне не лише соратники, а й політичні опоненти: слова співчуття висловили Ніколя Саркозі, Франсуа Олланд і Марін Ле Пен, підкресливши його інтелект, відданість справі та здатність вести чесну публічну дискусію.

Олівʼє Марле був послідовним критиком чинного президента Франції Еммануеля Макрона. Попри політичні розбіжності, глава держави публічно висловив співчуття у зв’язку зі смертю парламентаря. У своєму дописі Макрон наголосив, що звістка про загибель Марле «занурила парламент у траур».

«Він був досвідченим політиком, який переконливо захищав свої ідеї. Я завжди поважав наші розбіжності, бо вони ґрунтувались на спільній любові до Франції», — зазначив президент.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у саду офіційної резиденції прем’єр-міністра Франції знайшли тіло службовця Республіканської гвардії без ознак життя.