Депутат совершил самоубийство: подробности трагедии

Оливье Марле / © Associated Press

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Во Франции нашли мертвым 54-летнего депутата Национального собрания Оливье Марле. По предварительным данным, речь идет о самоубийстве.

Об этом сообщает Le Monde.

Депутат Национального собрания Франции Оливье Марле, известный критик правительственной политики, был найден повешенным в собственном доме. Прокурор Эр-и-Луара Фредерик Шевалье подтвердил факт самоубийства, однако отметил, что полиция проводит расследование, чтобы исключить другие возможные версии и полностью воссоздать хронологию событий.

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Марле имел репутацию последовательного идейного политика с четкой гражданской позицией. Он был депутатом от партии «Республиканцы», неоднократно выступал с критикой действующего президента Франции Эмманюэля Макрона. Его смерть стала неожиданной и вызвала широкий резонанс в политических кругах страны.

На заседании Нацсобрания его почтили минутой молчания. Коллеги вспоминали Марле как человека принципов, защитника интересов граждан и политика, который никогда не избегал сложных тем. Его память почтили не только соратники, но и политические оппоненты: слова соболезнования высказали Николя Саркози, Франсуа Олланд и Марин Ле Пен, подчеркнув его интеллект, преданность делу и способность вести честную публичную дискуссию.

Оливье Марле был последовательным критиком действующего президента Франции Эммануэля Макрона. Несмотря на политические разногласия, глава государства публично выразил соболезнования в связи со смертью парламентария. В своей заметке Макрон отметил, что известие о гибели Марле «погрузило парламент в траур».

«Он был опытным политиком, который убедительно защищал свои идеи. Я всегда уважал наши разногласия, потому что они основывались на общей любви к Франции», — отметил президент.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в саду официальной резиденции премьер-министра Франции нашли тело служащегоРеспубликанской гвардии без признаков жизни.