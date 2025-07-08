На Земле станут короче два дня: подробности

Земля / © Pixabay

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В июле и августе 2025 года наша планета будет вращаться быстрее обычного. Ученые прогнозируют, что 9 июля, 22 июля и 5 августа день продлится на 1,3–1,5 миллисекунды меньше стандартных 24 часов. Причина — положение Луны, влияющее на ось вращения Земли.

Об этом пишет Livescience.

«Когда Луна удаляется от экватора, Земля вращается быстрее — как волчок, который крутят за ось сверху», — объясняют исследователи.

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Подобные колебания уже случались раньше. Так, 5 июля 2024 года был кратчайшим днем за последние 50 лет — он длился на 1,66 мс меньше 24 часов.

Что влияет на изменение продолжительности дня

На скорость вращения Земли влияет не только Луна. Изменения климата, сезонные явления, перемещение масс льда и воды, а также крупные землетрясения способны изменять продолжительность суток. К примеру, землетрясение 2011 года в Японии сократило день на 1,8 микросекунды.

«Даже листья деревьев в северном полушарии могут влиять: масса смещается, и это замедляет вращение», — отметил геофизик Ричард Холм.

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Что это значит для нас

Несмотря на научную важность, на практике мы не заметим изменений — часы продолжают считать привычные 24 часа.

Чтобы это урегулировать, Международная служба вращения Земли (IERS) периодически добавляет или вычитает так называемые «высокие секунды» до времени UTC.

Напомним, новое исследование выявило необычный тектонический процесс, происходящий под Центрально-Анатолийским плато в Турции. Часть земной коры там словно «стекает» в глубь недр планеты.

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Это явление называется «литосферное копание» и довольно редко.