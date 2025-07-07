Почему с возрастом кажется, что время проходит быстрее: объяснение ученых

Час / © Pixabay

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Многим кажется, что с каждым годом время идет все быстрее. Ученые выяснили, что это не иллюзия — мозг действительно иначе воспринимает время в разные периоды жизни.

Об этом пишет Earth.com

Новизна против рутины: как формируется ощущение времени

Детство наполнено «впервые»: первое купание, первый поход в школу, первый самостоятельный день без родителей. Эти моменты формируют множество ярких воспоминаний и растягивают ощущение времени — кажется, что день был долгим и насыщенным.

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Зато взрослые, как правило, живут в режиме «копипаст» — одни и те же действия, маршруты, задачи. Мозгу не хватает новых впечатлений, поэтому день сокращается до набора привычных кадров.

Как объясняет психолог Марк Виттманн из Института психологии и психического здоровья во Фрайбурге, восприятие времени тесно связано с тем, насколько много нового мы воспринимаем ежедневно. Чем меньше новизны — тем короче кажется период.

Чем больше кадров — тем дольше длится день

Каждый раз, когда мы сталкиваемся с чем-то необычным, мозг включает режим бдительности. Этот «взрыв внимания» сохраняет больше деталей в памяти, и позже день кажется длиннее.

Для детей каждый момент — открытие. Они фиксируют все: новое слово, шутку на перемене, незнакомую игру. Взрослые же часто проживают дни в автоматическом режиме — воспоминаний меньше, поэтому неделя «пролетает» как один день.

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Исследование с использованием VR (виртуальной реальности), проведенное в 2024 году, показало: старшие люди недооценивали временные интервалы примерно на 15%. То есть новизна действительно «замедляет» внутренние часы.

Сигналы замедляются: как старение влияет на время

В молодом возрасте нейронные сигналы передаются очень быстро. С возрастом скорость передачи снижается, а пути между рецепторами и мозгом удлиняются. В результате — мозг фиксирует меньше «кадров» за секунду.

Это заметно даже в глазах: у молодых людей глаза совершают больше микро-движений — саккад — за минуту. С возрастом или усталостью их становится меньше. Меньше фиксаций — меньше кадров — короче восприятие событий.

Это как листать флипбук: чем больше страниц, тем плавнее движение. Если «листать» реже, сюжет становится отрывочным, а в памяти — короче.

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Сон является ключом к «замедлению» времени

Качественный сон помогает «растянуть» день. Выспавшиеся нейроны работают быстрее, лучше фиксируют информацию и формируют более четкие воспоминания.

Наоборот, недосыпание — враг времени. Атлет после бессонной ночи помнит лишь отдельные моменты игры, а студент — только начало и конец экзамена. Хроническая усталость делает жизнь размытой: не потому, что время ускорилось, а потому, что мозг фиксирует меньше.

Добавьте сюда снижение уровня дофамина — нейромедиатора, отвечающего за мотивацию и оценку продолжительности — и получите еще один фактор искаженного восприятия.

Соцсети воруют время

Казалось бы, бесконечная лента TikTok или Instagram должна быть разнообразной. Но алгоритмы часто показывают подобный контент. Для мозга — это одна и та же информация, поэтому ничего нового не фиксируется.

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Часы идут, а в памяти — пусто. Добавьте синий свет экранов, который мешает сну, — и получаете двойной удар по внутренним часам.

Зато как советуют ученые, лучше заменить пассивный скроллинг на активную новизну: новый рецепт, попытка нарисовать, прогулка по незнакомому маршруту. Это насыщает память моментами, которые «растягивают» день.

Рутина и обязанности

Взрослые редко имеют возможность спонтанно исследовать мир. Загруженность делами — от работы до финансов — сужает внимание к задачам, лишая новизны.

Опрос 2023 года показал: пожилые люди вдвое чаще, чем молодежь, чувствуют, что «год пролетел мгновенно». Причина — однообразные дни, а не здоровье.

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Впрочем, существуют исключения. Так называемые «супер-эйджеры» — активные пенсионеры, которые постоянно учатся и общаются — лучше ориентируются во времени и имеют более мощную память. Новизна держит «внутреннюю камеру» активной.

Как замедлить время собственноручно

Восприятие времени можно изменить. Для этого не нужно кардинально менять жизнь:

Спите по 7-9 часов ежедневно.

Планируйте каждую неделю хотя бы одну новую активность: другую прогулку, новое хобби или попробуйте другой язык.

Обращайте внимание на детали — звуки, цвета, запахи.

Откажитесь от ежедневного скроллинга под обед и пройдитесь по улице: зафиксируйте 5 вещей, которые раньше не замечали.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые доказали, что люди могут попасть в будущее и путешествие во времени реально