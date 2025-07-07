Президент Молдовы эксклюзивно для ТСН.ua: "Мы обязаны Украине нашим миром"

Санду во время первого саммита Молдова - ЕС в Кишиневе. Фото facebook.com/maia.sandu

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Молдова - не просто страна-сосед, но и стратегически важная для ослабления российского влияния.

Президент Молдовы Майя Санду рассказала ТСН.ua, как Кишинев развивает сотрудничество с Киевом и какие стратегии помогают бороться с планами Кремля накануне парламентских выборов.

«Мы работаем над кибербезопасностью, над стратегической коммуникацией, а также над экономическими вопросами. Конечно, опять же, мы стараемся помогать настолько, насколько можем, но одновременно и Украина сотрудничает с нами, потому что Украине также нужно, чтобы Молдова была устойчивой и оставалась частью свободного мира», — поделилась Санду, отвечая на вопрос ТСН.ua о приоритетах сотрудничества с Украиной.

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Она напомнила, что Молдова помогает Украине, в частности, принимает беженцев, и уверенно говорит: «Мы обязаны Украине нашим миром».

«Молдова покупает электроэнергию в Украине, когда она доступна. Мы работаем над транзитными коридорами, таможней, общим контролем, обменом информацией об угрозах на границе, а также об угрозах в целом для наших государств», — очертила президент и другие аспекты.

Напомним, экспорт электроэнергии из Украины осуществляется исключительно в условиях профицита мощности в энергосистеме.

Как Молдова готовится к вступлению в ЕС

Еврочиновники чаще всего говорят о перспективе вступления Украины и Молдовы в ЕС до 2030 года. Венгрия продолжает блокировать начало переговоров с Украиной, но Молдову хвалят за прогресс. Кишинев стремится открыть первый переговорный кластер с ЕС до выборов в сентябре 2025 года (кластеры вступления в ЕС касаются процессов, через которые страны проходят на пути к евроинтеграции — Ред.)

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«Мы убеждены, что и Молдова, и Украина выполнили свои обязательства, мы готовы, и надеемся, что Еврокомиссия и государства-члены вскоре примут решение, чтобы мы могли начать переговоры по кластерам», — поделилась Майя Санду.

Румынский язык как защита

В 2023 году Санду подписала указ о переименовании государственного языка (из конституции убрали упоминания о молдавском языке как государственном — Ред.) и написала в соцсетях: «Хочу, чтобы румынский язык объединил всех нас».

Русский до сих пор присутствует на улицах городов, а некоторые кандидаты пытаются расшатать общество именно манипулируя этим вопросом. Президент Молдовы делает ставку на образование, а не противостояние.

«Это свободная страна. Люди могут разговаривать на румынском, русском, могут говорить на английском, украинском, гагаузском. Мы сейчас много делаем для того, чтобы продвигать гагаузский язык, потому что все больше людей в автономии говорят на русском и не знают своего родного языка, хотя гагаузская автономия была создана именно для защиты языка и культуры. Мы принимаем меры, чтобы помочь большему количеству людей изучать румынский язык. Сейчас у нас есть бесплатные программы для изучения румынского», — рассказала она.

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Полное интервью и больше о будущем Молдовы перед выборами — читайте позже на сайте ТСН.ua.