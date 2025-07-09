Ученые нашли потерянный город возрастом 3500 лет: как выглядит

В Перу обнаружили древний город / © Reuters

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Перуанские археологи объявили об открытии древнего города Пенико на севере страны, возраст которого составляет около 3500 лет. Это поселение, расположенное примерно в 200 км севернее Лимы на высоте 600 метров над уровнем моря, считается важным торговым центром, связывавшим тихоокеанское побережье с Андами и регионом Амазонки.

Об этом пишет BBC Украина.

Исследователи предполагают, что Пеник был основан между 1800 и 1500 годами до нашей эры, одновременно с расцветом ранних цивилизаций на Ближнем Востоке и в Азии. Это открытие, по мнению ученых, помогает лучше понять судьбу древнейшей известной цивилизации Америки — Караль, процветавшей около 5000 лет назад в долине Супе.

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В течение восьми лет исследований на месте Пенико было обнаружено 18 построек. В частности, круглые здания, церемониальные храмы и жилые комплексы. Также церемониальные предметы, глиняные скульптуры и украшения из бусин и морских раковин. Археологиня доктор Рут Шейди, руководившая раскопками, отметила, что Пеник расположен стратегически на перекрестке торговых путей, что делает его ключевым для понимания взаимодействия древних общин.

Снимок с воздуха археологической зоны на месте Пенико в Перу/ / © Reuters

Марко Мачакуай из Министерства культуры Перу подчеркнул, что Пеник является прямым продолжением цивилизации Караль, которая имела 32 известных памятника, включая пирамиды и сложные ирригационные системы. Считается, что цивилизация Караль развивалась изолированно от других ранних мировых цивилизаций. Открытие Пенико, по словам доктора Шейди, особенно важно для понимания того, что произошло с Каралем после того, как его поразили климатические изменения.

Перу известно своими многочисленными знаковыми археологическими достопримечательностями, такими как Мачу-Пикчу и линии Наска, и открытие Пенико добавляет новый, важный раздел истории древних цивилизаций континента.

Напомним, в Новой Зеландии готовятся возродить доисторических птиц, которые жили рядом с людьми менее тысячелетия назад, но были полностью истреблены. Компания Colossal Biosciences вместе с маорийским сообществом начала работу над восстановлением вымерших моа — огромных, бескрылых птиц, формировавших экосистему острова на протяжении миллионов лет.

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