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Ученые нашли потерянный город возрастом 3500 лет: как выглядит
Археологи обнаружили в Перу древний город Пеник, проливающий свет на цивилизацию Караль.
Перуанские археологи объявили об открытии древнего города Пенико на севере страны, возраст которого составляет около 3500 лет. Это поселение, расположенное примерно в 200 км севернее Лимы на высоте 600 метров над уровнем моря, считается важным торговым центром, связывавшим тихоокеанское побережье с Андами и регионом Амазонки.
Об этом пишет BBC Украина.
Исследователи предполагают, что Пеник был основан между 1800 и 1500 годами до нашей эры, одновременно с расцветом ранних цивилизаций на Ближнем Востоке и в Азии. Это открытие, по мнению ученых, помогает лучше понять судьбу древнейшей известной цивилизации Америки — Караль, процветавшей около 5000 лет назад в долине Супе.
В течение восьми лет исследований на месте Пенико было обнаружено 18 построек. В частности, круглые здания, церемониальные храмы и жилые комплексы. Также церемониальные предметы, глиняные скульптуры и украшения из бусин и морских раковин. Археологиня доктор Рут Шейди, руководившая раскопками, отметила, что Пеник расположен стратегически на перекрестке торговых путей, что делает его ключевым для понимания взаимодействия древних общин.
Марко Мачакуай из Министерства культуры Перу подчеркнул, что Пеник является прямым продолжением цивилизации Караль, которая имела 32 известных памятника, включая пирамиды и сложные ирригационные системы. Считается, что цивилизация Караль развивалась изолированно от других ранних мировых цивилизаций. Открытие Пенико, по словам доктора Шейди, особенно важно для понимания того, что произошло с Каралем после того, как его поразили климатические изменения.
Перу известно своими многочисленными знаковыми археологическими достопримечательностями, такими как Мачу-Пикчу и линии Наска, и открытие Пенико добавляет новый, важный раздел истории древних цивилизаций континента.
Напомним, в Новой Зеландии готовятся возродить доисторических птиц, которые жили рядом с людьми менее тысячелетия назад, но были полностью истреблены. Компания Colossal Biosciences вместе с маорийским сообществом начала работу над восстановлением вымерших моа — огромных, бескрылых птиц, формировавших экосистему острова на протяжении миллионов лет.