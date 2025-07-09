Ехануров назвал регионы, которые могут отсоединиться от РФ

Распад РФ

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Наиболее «перспективными» в плане обособления от Москвы являются Якутия, Бурятия и Тыва.

Такое мнение в интервью Ukrainer высказал бывший премьер-министр Украины (2005–2006), министр обороны Украины (2007–2009) Юрий Ехануров.

Еханурову напомнили его собственные слова, что угроза российского вторжения будет сохраняться до тех пор, пока не будет демонтирована РФ. Он подтвердил, что до сих пор так считает.

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Экс-премьер назвал регионы РФ, которые теоретически могли бы отделиться от Москвы.

«Самые перспективные регионы — это Якутия, огромная страна, с огромными богатствами; Бурятия, имеющая рядом границу с дружеской Монголией; Тыва, у которой Сталин забрал государственность в 1944-м году; Татарстан, богатая страна в будущем, но у них нет выхода на границы, и там есть проблемы. Вопрос только времени», — перечислил он.

В то же время Ехануров признает, что пока не видит какого-нибудь освободительного движения у этих народов.

Также у экс-премьера спросили, как формировалась его собственная украинская идентичность. Ведь, как известно, Ехануров родился в Якутии, вырос в Бурятии, а в 15 лет переехал в Украину.

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«Я просто жил в украинской среде все время. В общежитии на [улице] Мельникова ребята были со всей Украины. И мы прекрасно жили все. И в общежитии украинский язык был», — рассказал он.

Ехануров отмечает, что ни разу в Украине он не сталкивался с какими-либо проблемами из-за своей этничности.

Ранее Юрий Ехануров рассказал, как продавали военную технику и сделали Донбасс «чистым» от воинских частей.