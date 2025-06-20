Россия "захватывает" украинцев за рубежом: Либанова шокировала проблемой

Элла Либанова

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Украинцы, выехавшие за границу из-за полномасштабного вторжения России, получают информацию в значительной степени из русскоязычных источников. Таким образом, Украина проигрывает информационную войну.

Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова в интервью LIGA.net.

«Даже если там запрещено российское телевидение, а оно не везде запрещено, прямо давайте скажем, это русскоязычные сети социальные. И они очень часто ими пользуются. Как вы прекрасно понимаете, информация о ситуации в Украине в русскоязычных источниках в большей степени представляется, мягко говоря, не совсем соответствующей действительности. И люди переоценивают реальные проблемы, которые у нас есть. Они их считают гораздо более острыми», — говорит Элла Либанова.

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В то же время, российская пропаганда находит слабые места и бьет именно в них.

«И, следовательно, мы должны с одной стороны успокоить этих людей, что никто их не считает врагами. Никто их не считает коллаборантами. Они уехали, потому что считали, что здесь опасно, львиная часть для их детей. Что здесь непонятного для нормального человека?” – рассказала демограф.

Тем более что их присутствие здесь далеко не факт, что было бы на пользу сейчас государству, говорит Элла Либанова.

«Ну, грубо говоря, во-первых, всех переехавших из одной части Украины в другую государство должно спонсировать. Помогать деньгами, помогать разными услугами, найти работу, если ее можно найти, найти школу для детей или детский сад для ребенка. Это все не так-то просто. В ситуации, когда они уехали за границу, государство этого не вынуждено делать. Это делает страна, которая приютила их. То есть даже с такой точки зрения, за что их обвинять? Да, было бы лучше, чтобы они здесь были и работали. Но далеко не все из них могут работать. Ребенка дошкольного или младшего школьного возраста ты разве бросишь самого?» – говорит демограф.

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