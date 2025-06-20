Росія “захоплює” українців за кордоном: Лібанова шокувала проблемою

Елла Лібанова

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Українці, які виїхали за кордон через повномасштабне вторгнення Росії, отримають інформацію значною мірою з російськомовних джерел. Таким чином Україна програє інформаційну війну.

Про це розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова в інтерв’ю LIGA.net.

«Навіть якщо там заборонено російське телебачення, а воно не всюди заборонено, прямо давайте скажемо, то є російськомовні мережі соціальні. І вони дуже часто ними користуються. Як ви прекрасно розумієте, інформація про ситуацію в Україні в російськомовних джерелах переважною мірою подається, м’яко кажучи, не зовсім відповідної дійсності. І люди переоцінюють реальні проблеми, які в нас існують. Вони їх вважають значно гострішими», — каже Елла Лібанова.

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Водночас російська пропаганда знаходить слабкі місця і б’є саме в них.

«І отже, ми маємо з одного боку заспокоїти цих людей, що ніхто їх не вважає ворогами. Ніхто їх не вважає колаборантами. Вони поїхали, тому що вважали, що тут небезпечно, левова частина, для їх дітей. Що тут незрозумілого для нормальної людини?» — розповіла демография.

Тим більше, що їхня присутність тут далеко не факт, що була б на користь зараз державі, каже Елла Лібанова.

«Ну, грубо кажучи, по-перше, всіх тих, хто переїхав з однієї частини України в іншу, держава має спонсорувати. Допомагати грошима, допомагати послугами різними, знайти роботу, якщо її можна знайти, знайти школу для дітей або дитячий садок для дитини. Це все не так просто. В ситуації, коли вони поїхали за кордон, держава цього не змушена робити. Це робить країна, яка дала їм притулок. Тобто, навіть з такої точки зору, за що їх звинувачувати? Так було б бажано, щоб вони тут були і працювали. Але далеко не всі з них можуть працювати. Дитину дошкільного або молодшого шкільного віку ти хіба кинеш саму?» — каже демографиня.

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