Демографиня пояснила, чому українці переоцінюють проблеми вдома

Елла Лібанова / © Liga.net

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Українці, які зараз живуть за кордоном, часто споживають інформацію з російськомовних ресурсів, через що можуть перебільшувати реальні проблеми в Україні. Таку думку висловила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова.

Про це вона повідомила в інтерв’ю LIGA.net.

За її словами, головна проблема спілкування з українцями за кордоном полягає в їхньому інформаційному полі. Навіть там, де заборонене російське телебачення (що трапляється не скрізь), активно працюють російськомовні соціальні мережі, якими часто користуються українці.

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«Як ви прекрасно розумієте, інформація про ситуацію в Україні в російськомовних джерелах переважною мірою подається, м’яко кажучи, не зовсім відповідної дійсності», — пояснила Лібанова. Це призводить до того, що люди переоцінюють реальні проблеми в Україні, вважаючи їх значно гострішими, ніж вони є насправді.

Лібанова підкреслила, що саме українське суспільство має заспокоїти своїх громадян за кордоном.

«Що ніхто їх не вважає ворогами, ніхто їх не вважає колаборантами. Вони поїхали, тому що вважали, що тут небезпечно», — додала демографиня.

Нагадаємо, російська пропаганда на тлі переговорів у Туреччині посилила інформаційне нагнітання навколо ситуації на кордоні між Україною та Угорщиною.

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Зокрема, поширюється дезінформація про нібито збиття українських дронів або про стягування бойової техніки й авіації угорських військ до українського кордону.