Скільки чоловіків нелегально втекли з України за час "повномасштабки": дані ДПСУ

Перетин кордону під час мобілізації

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Майже 45 тисяч осіб незаконно перетнули кордон від початку 2022 року.

Про це повідомила нардепка Юлія Яцик за підсумками засідання Тимчасової слідчої комісії, присвячене незаконному перетину кордону.

За даними Держприкордонслужби, від початку 2022 року затримано майже 30 тис.осіб під час спроби незаконного перетину кордону. Незаконно перетнули кордон ще 44,9 тис. осіб.

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Органи досудового розслідування порушили понад 7 тис. кримінальних справ, повʼязаних з незаконним перетином кордону, проте реальних вироків суду трохи більше 400.

Основні способи незаконного перетину кордону:

перетин кордону за підробними документами про зняття з військового обліку, довідкам ВЛК про непридатність, документам про статус багатодітного батька чи рішеннями судів про наявність на утриманні дітей, документів про статус здобувача вищої освіти за кордоном, про потребу у лікуванні (реабілітації) за кордоном та ін)

без проходження відповідного прикордонного контролю (в т.ч. в пунктах пропуску)

з використанням особами своїх паспортів громадян іноземних держав;

шляхом перетинання лінії зіткнення з подальшим виїздом за кордон через тимчасово окуповану територію і РФ;

виїзд через систему «Шлях» (як водія, який здійснює перевезення медичних та гуманітарних вантажів або водія з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів тощо);

на підставі листів державних та правоохоронних органів до Держприкордонслужби з клопотаннями щодо сприяння військовозобовʼязаним особам у перетині державного кордону.

Нардепка визначила список проблем, які виникають під час перетину чоловіками кордону:

немає чіткого переліку документів, які прикордонники повинні вимагати у особи під час перетину кордону (зараз — в кожному конкретному випадку рішення приймається особисто, виходячи з загальних норм та логіки)

закриття «Шляху» для волонтерів негативно позначилось на гуманітарній допомозі військовим

в електронній системі прикордонників не зберігаються копії (скани) документів, які є підставою для перетину особою державного кордону, тому перевірити законність такого перетину неможливо

прикордонники не ведуть контроль за поверненням особи, яка виїхала, у встановлений строк, що призводить до непоодиноких випадків неповернення спортсменів, держслужбовців та ін. осіб, а також до несвоєчасного повідомлення про такі факти правоохоронних органів

листи ГУР, ВЦА, держорганів мають безконтрольних та корупційний характер (ТСК витребувало інформацію з цього приводу для перевірки)

Раніше повідомлялося, що українець у гідрокостюмі спробував втекти до Молдови.