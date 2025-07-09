Єхануров назвав регіони, які можуть від’єднатися від РФ

Розпад РФ

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Найбільш «перспективними» у плані відокремлення від Москви є Якутія, Бурятія і Тива.

Таку думку в інтерв’ю Ukrainer висловив колишній прем’єр-міністр України (2005–2006), міністр оборони України (2007–2009) Юрій Єхануров.

Єханурову нагадали його власні слова, що загроза російського вторгнення зберігатиметься, допоки не буде демонтована РФ. Він підтвердив, що й досі так вважає.

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Експрем’єр назвав регіони РФ, які теоретично могли б відокремитися від Москви.

«Найперспективніші регіони — це Якутія, величезна країна з величезними багатствами; Бурятія, яка має поряд кордон з дружньою Монголією; Тива, у якої Сталін забрав державність 1944 року; Татарстан, багата країна в майбутньому, але у них нема виходу на кордони і там є проблеми. Питання тільки часу», — перелічив він.

Водночас Єхануров визнає, що наразі не бачить якогось визвольного руху у цих народів.

Також у експрем’єра запитали, як формувалася його власна українська ідентичність. Адже, як відомо, Єхануров народився в Якутії, виріс у Бурятії, а в 15 років переїхав до України.

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«Я просто жив в українському середовищі весь час. У гуртожитку на [вулиці] Мельникова хлопці були з усієї України. І ми чудово вживалися всі. І в гуртожитку українська мова була», — розповів він.

Єхануров наголошує, що жодного разу в Україні він не стикався з якимись проблемами через свою етнічність.

Раніше Юрій Єхануров розповів, як продавали військову техніку і зробили Донбас «чистим» від військових частин.