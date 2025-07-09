Чому росіяни вдарили по Волині: експерт назвав можливу мету атаки

Атака по Україні / © ТСН.ua

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Окупанти під час атаки у ніч проти 9 липня зосередились на Волинській області.

Про це заявив колишній співробітник СБУ та військовий експерт Іван Ступак в етері Radio NV.

«Понад 80% всього, що летіло — це була Волинь. Не просто так росіяни туди гамселили. Вони щось розвідали, знайшли якісь данні, що щось дуже цікаве, критично важливе для України перебуває в цьому регіоні. Вони здобули данні про конкретні місця зберігання цього. І не пошкодували такої кількості дронів, ракет. Припускаю, вони цілилися по місцях накопичення західної техніки, зброї. Можливо, місця виготовлення наших боєприпасів, зберігання», — сказав він.

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Експерт також назвав позитивним той факт, що українські дрони-перехоплювачі «Шахедів» брали участь у відбитті російської атаки. Водночас за його словами, таких безпілотників поки небагато.

«Я припускаю, що в кожному регіоні, наприклад, на 18 годину, має бути на бойовому чергуванні щонайменше 100 безпілотників-перехоплювачів. Щоб можна було поетапно, умовно, спершу Харківщина перехоплює, потім Дніпропетровщина, потім Київщина. Аби кожен регіон намагався перехопити максимальну кількість ворожих безпілотників», — пояснив Ступак.

Крім того, експерт прокоментував оперативну ситуацію на фронті, згадавши про новий аналіз Інституту вивчення війни.

«Росія могла відкласти мету із захоплення Костянтинівки, зосередившись наразі на Покровську», — зазначив він.

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На думку Ступака, це може свідчити про нестачу ресурсів у Москви.

«Аби одномоментно йти на два міста. Доводиться обирати, що для росіян пріоритет. Плюс треба сюди додати, Сумщина, неверифіковані дані йдуть від наших військових, що щонайменше околиці двох сіл на Сумщині українські військові вже починають повертати під свій контроль. Сюди додаємо повідомлення від російських воєнкорів, що є пробиття російської оборони на Сумщині», — додав експерт.

Нагадаємо, у ніч на 9 липня Луцьк зазнав однієї з наймасштабніших повітряних атак. За словами міського голови Ігоря Поліщука, над містом зафіксували близько 50 дронів-камікадзе типу «Шахед» та інші безпілотники, чотири ракети «Кинжал» і одну крилату ракету. Унаслідок атаки постраждало підприємство — через уламки виникла пожежа, а також було знищено один гараж і пошкоджено ще чотири. Усі займання оперативно загасили. На щастя, обійшлося без загиблих та травмованих.