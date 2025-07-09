У США прокидається вулкан, що мовчав понад тисячу років — чи є загроза

Гора Рейнір. / © Вікіпедія

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У вівторок під стратовулканом Рейнір у штаті Вашингтон зафіксували понад сотню дрібних землетрусів — це найбільша сейсмічна активність у регіоні за останні 15 років. Вулкан розташований лише за 80 км від Сіетла, й на його схилах мешкають тисячі людей.

Про це пише Daily Mail.

Геологічна служба США (USGS) повідомила, що серія підземних поштовхів розпочалась 9 липня о 4:29 ранку. Жоден із землетрусів не перевищив магнітуду 1,7, але їх кількість та глибина (від 1,2 до 3,7 миль під вершиною вулкана) привернули увагу науковців.

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USGS заспокоює: підстав для паніки немає. Поточний рівень небезпеки для гори Рейнір залишається “нормальним”, не зафіксовано деформацій земної поверхні чи аномальних сигналів. Проте це найбільший “рой” землетрусів на вулкані з 2009 року, а в регіоні з 2020-го спостерігається активізація.

Гора Рейнір — один із найнебезпечніших вулканів США. Хоча вона не вивергалася понад тисячу років, на її схилах накопичено величезні маси снігу, льоду та вулканічного ґрунту. У разі виверження це може призвести до утворення лахарів — потужних грязьових потоків, які здатні буквально стерти з лиця землі цілі населені пункти.

Сотні тисяч мешканців Такоми, південного Сіетла й інших міст фактично живуть на залишках давніх лахарів — у зонах, які ймовірно будуть першими в зоні ураження.

“Гора Рейнір — це вулкан, який не дає мені спати вночі”, — зізнавалась раніше вулканолог Джесс Фенікс. На її думку, найбільшу загрозу становлять не лавові потоки, а саме лахари, що можуть утворитись навіть без виверження — через зливи чи поступову дестабілізацію схилів.

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У минулому лахари вже спричиняли масштабні катастрофи. Зокрема, виверження Невадо-дель-Руїс у Колумбії в 1985 році призвело до загибелі 25 тисяч людей, а потік бруду затопив усе місто Армеро. У США у 1980 році виверження вулкана Сент-Хеленс за 50 миль від Рейніра теж викликало сіль, який зруйнував сотні будинків і забрав десятки життів.

Наразі вулканологи уважно стежать за активністю під Рейніром. Вони наголошують: виверження не є неминучим, але сейсмічна активізація є нагадуванням про потенційні ризики. У регіоні ведеться моніторинг руху ґрунтів, температури, інфразвукових сигналів і деформації схилів.

Водночас експерти закликають мешканців прилеглих районів бути пильними та знати, як діяти у випадку надзвичайної ситуації.

Протягом останніх двох десятиліть навколо гори Рейнір значно вдосконалили систему моніторингу лахарів, яку офіційно називають “Система виявлення лахарів на горі Рейнір”. Вона включає сейсмометри та інші датчики, розміщені як на схилах вулкана, так і вздовж потенційних шляхів руху грязьових потоків — зокрема в долинах річок Пуйаллап і Тахома-Крік.

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Коли систему запровадили у 1998 році, технічні можливості залишали бажати кращого — через обмеження технологій того часу виникала затримка між появою лахара та його фіксацією приладами. Сучасне обладнання, встановлене протягом останніх років, дало змогу забезпечити майже миттєве виявлення загрози й передавання сигналу в режимі реального часу.

Паралельно з цим регіональні органи влади вдосконалюють плани евакуації та дії на випадок надзвичайних ситуацій. Зокрема, 21 березня 2024 року понад 45 тисяч учнів із південних передмість Сіетла та районів західніше Рейніра взяли участь у масштабному тренуванні з евакуації у разі сходу лахара. За даними Геологічної служби США, це були найбільші подібні навчання у світі.

Такі зусилля спрямовані на те, щоб підвищити готовність регіону до можливого виверження — загрози, яку експерти вважають цілком реальною в найближчому майбутньому.