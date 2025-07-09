В США просыпается вулкан, который молчал более тысячи лет — есть ли угроза

Гора Рейнир. / © Википедия

Реклама

Во вторник под стратовулканом Рейнир в штате Вашингтон зафиксировали более ста мелких землетрясений — это самая большая сейсмическая активность в регионе за последние 15 лет. Вулкан расположен всего в 80 км от Сиэтла, и на его склонах проживают тысячи человек.

Об этом пишет Daily Mail.

Геологическая служба США (USGS) сообщила, что серия подземных толчков началась 9 июля в 4:29 утра. Ни одно из землетрясений не превысило магнитуду 1,7, но их количество и глубина (от 1,2 до 3,7 миль под вершиной вулкана) привлекли внимание ученых.

Реклама

USGS успокаивает: оснований для паники нет. Текущий уровень опасности для горы Рейнир остается "нормальным", не зафиксированы деформации земной поверхности или аномальные сигналы. Однако это самый большой "рой" землетрясений на вулкане с 2009 года, а в регионе с 2020-го наблюдается активизация.

Гора Рейнир – один из самых опасных вулканов США. Хотя она не извергалась больше тысячи лет, на ее склонах накоплены огромные массы снега, льда и вулканического грунта. В случае извержения это может привести к образованию лахарей — мощных грязевых потоков, способных буквально стереть с лица земли целые населенные пункты.

Сотни тысяч жителей Такомы, южного Сиэтла и других городов фактически живут на остатках древних лахарей – в зонах, которые, вероятно, будут первыми в зоне поражения.

"Гора Рейнир - это вулкан, который не дает мне спать ночью", - признавалась ранее вулканолог Джесс Феникс. По ее мнению, наибольшую угрозу представляют не лавовые потоки, а именно лахари, которые могут образоваться даже без извержения — из-за ливней или постепенной дестабилизации склонов.

Реклама

В прошлом лахары уже приводили к масштабным катастрофам. В частности, извержение Невадо-дель-Руис в Колумбии в 1985 году привело к гибели 25 тысяч человек, а поток грязи затопил весь город Армеро. В США в 1980 году извержение вулкана Сент-Хеленс в 50 милях от Рейнира тоже вызвало соль, которая разрушила сотни домов и унесла десятки жизней.

В настоящее время вулканологи внимательно следят за активностью под Рейниром. Они отмечают: извержение неизбежно, но сейсмическая активизация является напоминанием о потенциальных рисках. В регионе ведется мониторинг движения почвы, температуры, инфразвуковых сигналов и деформации склонов.

В то же время эксперты призывают жителей близлежащих районов быть бдительными и знать, как поступать в случае чрезвычайной ситуации.

В последние два десятилетия вокруг горы Рейнир значительно усовершенствовали систему мониторинга лахарей, которую официально называют “Система обнаружения лахарей на горе Рейнир”. Она включает в себя сейсмометры и другие датчики, расположенные как на склонах вулкана, так и вдоль потенциальных путей движения грязевых потоков — в частности в долинах рек Пуйаллап и Тахома-Крик.

Реклама

Когда система была введена в 1998 году, технические возможности оставляли желать лучшего — из-за ограничения технологий того времени возникала задержка между появлением лахаря и его фиксацией приборами. Современное оборудование, установленное в последние годы, позволило обеспечить почти мгновенное выявление угрозы и передачи сигнала в режиме реального времени.

Параллельно с этим региональные органы власти усовершенствуют планы эвакуации и действия на случай чрезвычайных ситуаций. В частности, 21 марта 2024 более 45 тысяч учеников из южных пригородов Сиэтла и районов западнее Рейнира приняли участие в масштабной тренировке по эвакуации в случае схода лахара. По данным Геологической службы США, это были самые подобные учения в мире.

Такие усилия направлены на повышение готовности региона к возможному извержению — угрозы, которую эксперты считают вполне реальной в ближайшем будущем.