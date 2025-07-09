Как быстро избавиться от косточек в вишнях: два лучших способа

Как удалить косточку в вишне

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Сезон вишни — это время варенья, компотов, замораживания и приготовления ароматной выпечки. Но перед тем, как наслаждаться вишневыми вкусностями, приходится удалять косточки, занимающие кучу времени. Однако опытные хозяйки уже давно пользуются удобными методами, которые помогают быстро и без лишних усилий избавиться от косточек.

Как быстро удалить косточки с вишен: два самых удобных способа

С помощью трубочки — коктейльной или металлической. Это один из самых популярных методов. Подойдет обычная трубочка для напитков или металлическая для многоразового использования. Что нужно делать? Положите вишню на горлышко бутылки, чтобы не разбрызгивался сок. Вставьте трубочку в место, где была плодоножка, и протолкните косточку наружу. Косточка провалится во внутрь бутылки, а мякоть останется целой. Этот способ будет особенно удобен для большого количества ягод.

С помощью шпильки или скрепки. Если специальных устройств под рукой нет, используйте обычную шпильку или металлическую скрепку. Разогните скрепку в форму крючка или возьмите заколку. Введите крючок в вишню со стороны плодоножки, подцепите косточку и вытащите ее. Этот способ занимает немного больше времени, чем метод с трубочкой, но не требует дополнительных устройств и отлично подходит для мягких ягод.

Чтобы вишни не текли и не теряли своего сока, лучше их сначала охладить. А еще, стоит стелить под руки кусок ткани или использовать глубокую миску во избежание пятен.