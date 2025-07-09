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В Харькове собака стала "мамой" для двух тигрят: трогательное видео
В Харькове собака воспитывает двух тигрят. Что рассказали об этом ветеринары?
В экопарке под Харьковом белых тигрят воспитывает собака. Их мать, тигрица Альба, отказалась от малышей.
Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Юлии Бойко
Белые тигрята — Дакота и Декстер появились на свет в апреле и уже через полмесяца остались без мамы.
«У мамы через две недели начало исчезать молочко. Тигрята начали терять вес. Это заметно», — говорит Людмила Ермохина, ветврач Харьковского экопарка.
Когда у тигрицы исчезает молоко — ее инстинкт подсказывает ей прекратить уход. Так происходит и на воле, и в зверинцах. Поэтому, чтобы спасти, ветеринарка Людмила забрала малышей домой. Первые недели кормила тигрят 6 раз в день
Помощь пришла неожиданно. Малышей взяла под опеку питбуль Чили.
«Она греет, заботится за ними… Дома она не позволяла им ходить в другие комнаты», — говорит Людмила Ермохина, ветврач Харьковского экопарка.
Сейчас тигрята, хоть и начали есть мясо, но все еще пьют молоко из бутылочки. Они уже ростом с Чили, впрочем послушно подчиняются всем ее указаниям. В экопарке этому очень радуются. Ведь, объясняют — в природе белые бенгальские тигры — редкость. Их лишь чуть больше сотни.
Вместе с Декстером и Дакотой в Харьковском экопарке 6 таких хищников.
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