В Харькове собака стала "мамой" для двух тигрят: трогательное видео

Белый тигрёнок / © ТСН

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В экопарке под Харьковом белых тигрят воспитывает собака. Их мать, тигрица Альба, отказалась от малышей.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Юлии Бойко

Белые тигрята — Дакота и Декстер появились на свет в апреле и уже через полмесяца остались без мамы.

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«У мамы через две недели начало исчезать молочко. Тигрята начали терять вес. Это заметно», — говорит Людмила Ермохина, ветврач Харьковского экопарка.

Когда у тигрицы исчезает молоко — ее инстинкт подсказывает ей прекратить уход. Так происходит и на воле, и в зверинцах. Поэтому, чтобы спасти, ветеринарка Людмила забрала малышей домой. Первые недели кормила тигрят 6 раз в день

Помощь пришла неожиданно. Малышей взяла под опеку питбуль Чили.

«Она греет, заботится за ними… Дома она не позволяла им ходить в другие комнаты», — говорит Людмила Ермохина, ветврач Харьковского экопарка.

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Тигренок / © ТСН

Сейчас тигрята, хоть и начали есть мясо, но все еще пьют молоко из бутылочки. Они уже ростом с Чили, впрочем послушно подчиняются всем ее указаниям. В экопарке этому очень радуются. Ведь, объясняют — в природе белые бенгальские тигры — редкость. Их лишь чуть больше сотни.

Вместе с Декстером и Дакотой в Харьковском экопарке 6 таких хищников.

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