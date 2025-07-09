ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
138
Час на прочитання
2 хв

У Харкові собака стала “мамою” для двох тигренят: зворушливе відео

У Харкові собака виховує двох тигренят. Що розповіли про це ветеринари?

Біле тигреня

Біле тигреня / © ТСН

У екопарку під Харковом білих тигренят виховує собака. Їхня мати, тигриця Альба, відмовилась від малюків.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Юлії Бойко

Білі тигренята — Дакота й Декстер з’явилися на світ у квітні і вже за півмісяці залишилися без мами.

«У мами через два тижні почало зникати молочко. Тигренята почали втрачати вагу. Це помітно», — каже Людмила Єрмохіна, ветлікарка Харківського екопарку.

Коли в тигриці щезає молоко — її інстинкт підказує їй припинити догляд. Так відбувається і на волі, і у звіринцях. Тож, аби врятувати, ветеринарка Людмила забрала малечу додому. Перші тижні годувала тигренят 6 разів на день

Допомога прийшла несподівано. Малюків взяла під опіку пітбуль Чилі.

«Вона гріє, піклується за ними… Вдома вона не дозволяла їм ходити в інші кімнати», — каже Людмила Єрмохіна, ветлікарка Харківського екопарку.

Тигреня / © ТСН

Тигреня / © ТСН

Зараз тигренята, хоч і почали їсти м’ясо, але все ще п’ють молоко з пляшечки. Вони вже зростом з Чилі, втім слухняно підкоряються всім її вказівкам. В екопарку цьому дуже радіють. Адже, пояснюють — у природі білі бенгальські тигри — рідкість. Їх лише трохи більше сотні.

Разом з Декстером і Дакотою у Харківському екопарку 6 таких хижаків.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 10:00 новини 9 липня. США поновили військову підтримку! Страшні вибухи на Житомирщині та Волині!



Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie