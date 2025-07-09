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У Харкові собака стала “мамою” для двох тигренят: зворушливе відео
У Харкові собака виховує двох тигренят. Що розповіли про це ветеринари?
У екопарку під Харковом білих тигренят виховує собака. Їхня мати, тигриця Альба, відмовилась від малюків.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Юлії Бойко
Білі тигренята — Дакота й Декстер з’явилися на світ у квітні і вже за півмісяці залишилися без мами.
«У мами через два тижні почало зникати молочко. Тигренята почали втрачати вагу. Це помітно», — каже Людмила Єрмохіна, ветлікарка Харківського екопарку.
Коли в тигриці щезає молоко — її інстинкт підказує їй припинити догляд. Так відбувається і на волі, і у звіринцях. Тож, аби врятувати, ветеринарка Людмила забрала малечу додому. Перші тижні годувала тигренят 6 разів на день
Допомога прийшла несподівано. Малюків взяла під опіку пітбуль Чилі.
«Вона гріє, піклується за ними… Вдома вона не дозволяла їм ходити в інші кімнати», — каже Людмила Єрмохіна, ветлікарка Харківського екопарку.
Зараз тигренята, хоч і почали їсти м’ясо, але все ще п’ють молоко з пляшечки. Вони вже зростом з Чилі, втім слухняно підкоряються всім її вказівкам. В екопарку цьому дуже радіють. Адже, пояснюють — у природі білі бенгальські тигри — рідкість. Їх лише трохи більше сотні.
Разом з Декстером і Дакотою у Харківському екопарку 6 таких хижаків.
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