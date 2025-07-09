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ТСН у соціальних мережах

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Продовольча інфляція в Україні: ціни на продукти зросли майже на чверть

Найбільше за рік здорожчали яйця та фрукти.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
В Україні дорожчають продукти

В Україні дорожчають продукти / © колаж ТСН.ua/pixabay.com

У червні 2025 року ціни на продукти харчування в Україні зросли майже на чверть, порівняно із червнем 2024 року. Таким чином продовольча інфляція значно перевищила загальну, яка минулого місяця сповільнилася і становила 14,3 відсотка.

Про це йдеться у повідомленні Держстату.

За даними статистичного відомства, в Україні за рік продуктова інфляція становила 23,2%.

Здорожчали всі продукти, але найбільше – яйця (на 59,2%) та фрукти (на 51,7%).

Суттєво зросла ціна соняшникової олії (33,6%), вершкового масла (28,3%) та овочів (24,2%).

М'ясо та м'ясопродукти здорожчали на 22,9%, хліб - на 21,9%, молоко - на 20,9%, безалкогольні напої - на 20,3%, сир і кисломолочний сир - на 17,9%, ціна хлібопродуктів також зросла на 17,9%.

У Держстаті зафіксували найменше зростання ціни на рибу та продукти з риби (13,3%), макаронних виробів (11,2%) та цукру (9,1%).

Нагадаємо, за інформацією Держстату та Національного банку України, у травні 2025 року рівень інфляції сягнув 15,9% у річному вимірі — це найвищий показник від квітня 2023 року. Основним фактором зростання цін стали продукти харчування, які за рік здорожчали на 22,1%.

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