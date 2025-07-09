Буданов тримає Зеленського в курсі реального стану справ, - блогер

© скриншот з відео

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“Вчора президент Зеленський зустрівся з начальником ГУР Кирилом Будановим, щоб обговорити вразливі місця росії та процес обміну полоненими. Для тих, кому цікаво детальніше, залишу посилання у першому коментарі. Але як на мене, це дуже добрий знак. Бо здавалося б, це звичайна робоча зустріч, але такі зустрічі керівника держави з очільником ГУР є дуже і дуже важливими”, - наголосив Шнайдер.

Він підкреслив, що, враховуючи ту важку ситуацію, в якій зараз перебуває Україна, президенту треба розуміти реальний стан речей і чути інформацію з перших вуст.

“Буданов по суті і є головним "каналом", який пов’язує президента з реальністю, адже керує критично важливою розвідслужбою, має величезні потоки інформації та планує спецоперації. Саме Буданов бачить повну картину: ситуацію на фронті, у ворожих тилах, що робиться задля протидії ворожим дезінформаційним кампаніям”, - зазначив експерт.

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Без чіткого розуміння слабких місць не тільки росії, а й наших, Україна не зможе діяти вчасно та ефективно, підкреслив блогер.

Помилки коштують нам дуже дорого. Тому такі зустрічі мають справжню стратегічну вагу. Як і те, щоб наш керівник ГУР залишався у прямому контакті з президентом”, - констатував Михайло Шнайдер.