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Зеленський зустрівся з Папою Римським
Окрім зустрічі з Папою, український лідер має низку важливих переговорів, зокрема з президентом Італії та спецпредставником США.
Президент України Володимир Зеленський 9 липня зустрівся з Папою Римським Левом XIV під вас візиту до Італії.
Про це повідомили Святий престол та видання Ansa.
Лев XIV прийняв президента України на аудієнції в папській літній резиденції в Кастель-Гандольфо, неподалік від Риму.
«Святіший Отець цього ранку прийняв на аудієнції його високоповажність пана Володимира Зеленського, Президента Україна, та супровід», — йдеться у повідомленні Святого престолу.
Окрім того, пізніше цього ж дня Зеленський має зустрітися з президентом Італії Серджо Маттареллою у Квіринальському палаці в Римі, перед тим як взяти участь у Конференції з відновлення України 10 та 11 липня.
А ще в українського лідера планується зустріч зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом.
Нагадаємо, це вже не перша зустріч Зеленського з Папою Левом XIV. Попередня відбулася 18 травня після інавгураційної меси понтифіка. На ній була присутня і перша леді України Олена Зеленська. Президент тоді подякував Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією.