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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський зустрівся з Папою Римським

Окрім зустрічі з Папою, український лідер має низку важливих переговорів, зокрема з президентом Італії та спецпредставником США.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV

Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський 9 липня зустрівся з Папою Римським Левом XIV під вас візиту до Італії.

Про це повідомили Святий престол та видання Ansa.

Лев XIV прийняв президента України на аудієнції в папській літній резиденції в Кастель-Гандольфо, неподалік від Риму.

«Святіший Отець цього ранку прийняв на аудієнції його високоповажність пана Володимира Зеленського, Президента Україна, та супровід», — йдеться у повідомленні Святого престолу.

Окрім того, пізніше цього ж дня Зеленський має зустрітися з президентом Італії Серджо Маттареллою у Квіринальському палаці в Римі, перед тим як взяти участь у Конференції з відновлення України 10 та 11 липня.

А ще в українського лідера планується зустріч зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом.

Нагадаємо, це вже не перша зустріч Зеленського з Папою Левом XIV. Попередня відбулася 18 травня після інавгураційної меси понтифіка. На ній була присутня і перша леді України Олена Зеленська. Президент тоді подякував Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією.

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