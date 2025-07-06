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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Папа Римський Лев XIV звернувся до українських прочан: що сказав

Глава Католицької церкви звернувся із черговим закликом до молитви за мир.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Папа Римський Лев XIV

Папа Римський Лев XIV / © Associated Press

У неділю, 6 липня, Папа Римський Лев XIV після проказування традиційної молитви окремо привітав прочан з України, які були присутні на площі Святого Петра у Ватикані.

Про це повідомляє Vatican News.

Вітаючи паломників з Італії та різних країн Папа Римський відзначив, що у велику спеку цього періоду їхня подорож «ще більш смілива та гідна подиву».

Далі Папа окремо привітав деякі групи, згадавши також про греко-католицьких паломників з України, на що вони відповіли гучними оплесками.

Після проказування молитви «Ангел Господній» Папа Лев XIV, звернувся із черговим закликом до молитви за мир.

«Дорогі, мир є прагненням усіх народів і болісним благанням тих, кого катує війна. Просімо Господа, щоб Він торкнувся сердець і надихнув розуми правителів, щоб вони замінили насильство зброї шуканням діалогу», — сказав він.

Папа Римський, який за походженням є американцем, також згадав про трагедію в США, де внаслідок раптового підняття річки в Техасі загинуло понад 50 людей, між якими щонайменше 15 дітей.

«Я хотів би висловити щирі співчуття всім сім’ям, які втратили своїх близьких, зокрема дочок, які перебували в літньому таборі, через повінь на річці Ґвадалупе в штаті Техас, США. Молимося за них», — сказав Лев XIV.

Нагадаємо, раніше у червні президент Російської Федерації Володимир Путін провів першу телефонну розмову з Папою Римським Левом XIV, під час якої назвав умову для завершення війни в Україні.

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