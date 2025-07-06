Трамп оголосив надзвичайний стан у Техасі: що відбувається

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан через смертоносну та руйнівну повінь у штаті Техас, де вже третій день тривають рятувальні роботи.

Про це йдеться в його дописі в соцмережі Truth Social, зробленому в неділю, 6 липня.

«Я щойно підписав Декларацію про надзвичайну ситуацію в окрузі Керр, штат Техас, щоб забезпечити нашим хоробрим рятувальникам негайне надання необхідних ресурсів», — написав Трамп.

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Станом на ранок неділі підтверджено загибель 59 людей внаслідок повені, повідомив Fox News віце-губернатор Ден Патрік.

«На жаль, ми очікуємо, що ці показники зростуть», — сказав Патрік.

Вважається, що понад 20 дітей зникли безвісти в християнському таборі для дівчат, розташованому вздовж річки Гваделупе.

«Ці родини переживають неймовірну трагедію, багато життів втрачено, а багато хто досі вважається зниклими безвісти. Адміністрація Трампа продовжує тісно співпрацювати з керівництвом штату та місцевими лідерами», — продовжив президент господар Білого дому у своєму дописі.

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Американський президент повідомив, що на місце стихійного лиха прибула міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем, яка працює разом із губернатором Грегом Ебботтом над організацією порятунку.

«Наша неймовірна Берегова охорона США разом із державними службами швидкого реагування врятувала понад 850 життів. БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ СІМ’Ї, І БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ ТЕХАС!» — підсумував Трамп.

Нагадаємо, 4 липня проливні дощі спричинили смертоносні повені вздовж річки Гвадалупе у штаті Техас. Стихійне лихо насунулося так швидко, що передбачити його неможливо було навіть з допомогою радарів.