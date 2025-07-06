Трамп объявил чрезвычайное положение в Техасе: что происходит

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение из-за смертоносного и разрушительного наводнения в штате Техас, где уже третий день продолжаются спасательные работы.

Об этом говорится в его посте в соцсети Truth Social, сделанном в воскресенье, 6 июля.

«Я только что подписал Декларацию о чрезвычайной ситуации в округе Керр, штат Техас, чтобы обеспечить нашим храбрым спасателям немедленное предоставление необходимых ресурсов», — написал Трамп.

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По состоянию на утро воскресенья подтверждена гибель 59 человек в результате наводнения, сообщил Fox News вице-губернатор Дэн Патрик.

«К сожалению, мы ожидаем, что эти показатели вырастут», — сказал Патрик.

Считается, что более 20 детей пропали без вести в христианском лагере для девочек, расположенном вдоль реки Гваделупе.

«Эти семьи переживают невероятную трагедию, много жизней потеряно, а многие до сих пор считаются пропавшими без вести. Администрация Трампа продолжает тесно сотрудничать с руководством штата и местными лидерами», — продолжил президент хозяин Белого дома в своем сообщении.

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Американский президент сообщил, что на место стихийного бедствия прибыла министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, которая работает вместе с губернатором Грегом Эбботтом над организацией спасения.

«Наша невероятная Береговая охрана США вместе с государственными службами быстрого реагирования спасла более 850 жизней. БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ СЕМЬИ, И БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ ТЕХАС!» — подытожил Трамп.

Напомним, 4 июля проливные дожди вызвали смертоносные наводнения вдоль реки Гвадалупе в штате Техас. Стихийное бедствие надвинулось так быстро, что предсказать его невозможно было даже с помощью радаров.