В июне пытались устранить Буданова, но он сохранил должность - The Economist

Руководитель ГУР Кирилл Буданов. / © Associated Press

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Июнь ознаменовался несколькими важными политическими событиями, среди которых особого внимания заслуживает неудачная попытка увольнения руководителя Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова.

Об этом сообщает издание The Economist, ссылаясь на собственные источники.

По данным журналистов, во властных кругах долго обсуждалась возможность ротаций на ключевых должностях в секторе безопасности. Дело якобы доходило до серьезной инициативы по увольнению Буданова, который, по оценкам собеседников издания, вызывает неоднозначную реакцию в президентском окружении — от восхищения его решительностью до беспокойства из-за самостоятельности.

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Несмотря на это, июньская попытка его устранения снова потерпела неудачу. The Economist отмечает, что причиной тому могла быть и поддержка международных партнеров Украины, в том числе США. Источники предполагают, что именно предупреждение со стороны Белого дома могло стать фактором, удержавшим ситуацию от радикальных изменений.

Вместе с тем в материале отмечается, что глава Офиса президента Андрей Ермак оказывает существенное влияние на кадровую политику в высших эшелонах власти. Именно с его администрацией связывают попытки переформатирования правительства и структур безопасности, хотя эти процессы не завершены.

Также в июне произошли еще два события, повлиявших на расстановку сил в высших эшелонах украинской власти.

23 июня стало известно о коррупционном расследовании против вице-премьера Алексея Чернышева - бывшего главы "Нафтогаза", которого еще недавно считали одним из претендентов на пост главы правительства. Он стал самым высокопоставленным украинским чиновником, которого когда-либо официально обвиняли в коррупции. После появления информации о деле, Чернышев некоторое время находился за границей — из-за служебных командировок в Европе, — чем, как отмечает The Economist, создал впечатление избегающего возвращения политика.

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Параллельно в правительстве обострились разговоры о смене главы Кабинета министров . Источники издания сообщают о подготовке к возможной перестановке и продвижению кандидатуры первого вицепремьера — министерши экономики Юлии Свириденко, которой всего 39 лет. Ее уже не в первый раз называют потенциальной преемницей Дениса Шмыгаля.