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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
276
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1 хв

Ігор Поклад помер: де і коли відбудеться прощання з легендарним композитором

Ігор Поклад помер 9 липня. Життя композитора обірвалося в лікарні після тривалої боротьби з тяжкою хворобою.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ігор Поклад

Ігор Поклад / © instagram.com/olgasumska

Стало відомо, де та коли відбудеться прощання з легендарний композитором, народним артистом України Ігорем Покладом, який помер 9 липня.

Життя композитора обірвалося в лікарні. Він помер 9 липня після тривалої боротьби з тяжкою хворобою. Історик та журналіст Михайло Маслій у своєму Facebook розкрив дату та місце прощання з легендарним композитором. Ігоря Поклада проведуть у в останню путь у п'ятницю, 11 липня. Охочі попрощатися з композитором мають прийти до Національної філармонії.

"Прощання з легендою — в п'ятницю, 11 липня, в Національній філармонії України", — повідомив Михайло Маслій.

Ігор Поклад / © Facebook Ігоря Поклада

Ігор Поклад / © Facebook Ігоря Поклада

Нагадаємо, Ігор Поклад помер 9 липня. В ексклюзивному коментарі режисер Семен Горов розкрив подробиці його смерті. Також він пригадав останню зустріч із легендарним композитором.

Президент Володимир Зеленський вже також відреагував на смерть Ігоря Поклада. Він вшанував пам'ять легендарного композитора та висловив щирі співчуття його родині.

Дата публікації
Кількість переглядів
276
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