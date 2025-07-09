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Игорь Поклад умер: где и когда состоится прощание с легендарным композитором
Игорь Поклад умер 9 июля. Жизнь композитора оборвалась в больнице после длительной борьбы с тяжелой болезнью.
Стало известно, где и когда состоится прощание с легендарный композитором, народным артистом Украины Игорем Покладом, который умер 9 июля.
Жизнь композитора оборвалась в больнице. Он умер 9 июля после длительной борьбы с тяжелой болезнью. Историк и журналист Михаил Маслий в своем Facebook раскрыл дату и место прощания с легендарным композитором. Игоря Поклада проведут в последний путь в пятницу, 11 июля. Желающие попрощаться с композитором должны прийти в Национальную филармонию.
"Прощание с легендой - в пятницу, 11 июля, в Национальной филармонии Украины", - сообщил Михаил Маслий.
Напомним, Игорь Поклад умер 9 июля. В эксклюзивном комментарии режиссер Семен Горов раскрыл подробности его смерти. Также он вспомнил последнюю встречу с легендарным композитором.
Президент Владимир Зеленский уже также отреагировал на смерть Игоря Поклада. Он почтил память легендарного композитора и выразил искренние соболезнования его семье.