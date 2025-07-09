ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
238
Время на прочтение
1 мин

Игорь Поклад умер: где и когда состоится прощание с легендарным композитором

Игорь Поклад умер 9 июля. Жизнь композитора оборвалась в больнице после длительной борьбы с тяжелой болезнью.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Игорь Поклад

Игорь Поклад / © instagram.com/olgasumska

Стало известно, где и когда состоится прощание с легендарный композитором, народным артистом Украины Игорем Покладом, который умер 9 июля.

Жизнь композитора оборвалась в больнице. Он умер 9 июля после длительной борьбы с тяжелой болезнью. Историк и журналист Михаил Маслий в своем Facebook раскрыл дату и место прощания с легендарным композитором. Игоря Поклада проведут в последний путь в пятницу, 11 июля. Желающие попрощаться с композитором должны прийти в Национальную филармонию.

"Прощание с легендой - в пятницу, 11 июля, в Национальной филармонии Украины", - сообщил Михаил Маслий.

Игорь Поклад

Игорь Поклад

Напомним, Игорь Поклад умер 9 июля. В эксклюзивном комментарии режиссер Семен Горов раскрыл подробности его смерти. Также он вспомнил последнюю встречу с легендарным композитором.

Президент Владимир Зеленский уже также отреагировал на смерть Игоря Поклада. Он почтил память легендарного композитора и выразил искренние соболезнования его семье.

Дата публикации
Количество просмотров
238
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie