Семен Горов раскрыл подробности смерти Игоря Поклада: "Умер в больнице"

Игорь Поклад, Семен Горов

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Украинский режиссер театра, кино и телевидения клипмейкер Семен Горов рассказал о смерти легендарного композитора Игоря Поклада и вспомнил последнюю с ним встречу.

Легендарный композитор и народный артист Игорь Поклад скончался в возрасте 83 лет. Многие известные люди уже отреагировали на это печальное известие. Режиссер Семен Горов также прокомментировал трагическую новость. В разговоре с журналисткой ТСН.ua он рассказал о последних годах гениального композитора.

"Игорь Дмитриевич уже долго болел и последнее время уже был в больнице. Мы все, к сожалению, ожидали, что это может произойти, но все равно это неожиданно и невероятно больно. Последний раз мы виделись где-то два года назад", – рассказал ТСН.ua Семен Горов.

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Напомним, режиссера и композитора связывает общий документальный фильм "Воспоминание о будущем". Именно музыкальное произведение украинского композитора Игоря Поклада под названием "Спомин" вдохновило Горова на создание короткометражной картины. Сам композитор стал одним из героев документальной ленты, которая уже успела собрать много наград на кинофестивалях.

Игорь Поклад и Семен Горов во время съемок фильма "Воспоминание о будущем"

"Мы познакомились, уже когда началась полномасштабная война. Я тогда впервые только, к сожалению, услышал его музыкальное произведение "Воспоминание", которое вдохновило меня снять фильм. Тогда я поехал к нему в Ворзель, где мы уже имели возможность пообщаться. Я запомнил его очень приветливым, не смотря на болезнь в хорошем тонусе, чистоплотным и красивым мужчиной, с глубокими глазами, такими же глубокими мыслями и восхитительной музыкой. Но он был немногословным человеком, потому что, вероятно, как настоящий композитор высказывался больше музыкой", - поделился режиссер.

Напомним, жена Игоря Дмитриевича, Светлана Поклад, первой известила друзей и поклонников творчества композитора, о том, что он ушел в другой мир. По словам Горова, он тоже узнавал все новости из жизни композитора именно благодаря его жене: "Светлана, безусловно, была его музой и ангелом-хранителем. Делала все, чтобы хоть на немного продлить его жизнь. Она держала его в тонусе, общалась с его друзьями и поддерживала его во всем. За это ей огромное спасибо".