Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский 9 июля встретился с Папой Римским Львом XIV во время визита в Италию.

Об этом сообщили Святой престол и издание Ansa.

Лев XIV принял президента Украины на аудиенции в папской летней резиденции в Кастель-Гандольфо, неподалеку от Рима.

Реклама

«Святейший Отец этим утром принял на аудиенции его достопочтенность господина Владимира Зеленского, Президента Украины, и сопровождение», — говорится в сообщении Святого престола.

Кроме того, позже в этот же день Зеленский должен встретиться с президентом Италии Серджо Маттареллой в Квиринальском дворце в Риме, перед тем как принять участие в Конференции по восстановлению Украины 10 и 11 июля.

А еще у украинского лидера планируется встреча со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом.

Напомним, это уже не первая встреча Зеленского с Папой Львом XIV. Предыдущая состоялась 18 мая после инаугурационной мессы понтифика. На ней присутствовала и первая леди Украины Елена Зеленская. Президент тогда поблагодарил Ватикан за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией.

Реклама