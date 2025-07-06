НБУ спрогнозував ціновий пік в Україні / © pixabay.com

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За підсумками червня інфляція у різному вимірі повернулась до зниження після піку, який спостерігався в травні.

Про це йдеться у липневому «Макроекономічному та монетарному огляді» Національного банку України.

«У травні споживча інфляція пришвидшилася (до 15,9% р/р), перевищивши прогноз НБУ через суттєвіше, ніж очікувалося, подорожчання сирих харчових продуктів», — вказано в документі НБУ.

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Найбільше здорожчала продукція тваринництва (молоко, мʼясо, яйця) та окремі овочі й фрукти. На ці категорії вплинули вищі виробничі витрати, скорочення поголів’я та несприятлива погода.

Зазначається, що базова інфляція уповільнилася до 12,3%. Нацбанк пояснює це попереднім підвищенням облікової ставки та стабільним енергопостачанням, що зменшило фундаментальний ціновий тиск.

Адміністративна частина індексу (алкоголь, тютюн, послуги ЖКГ) у травні зросла до 19,8 % р/р. Головні причини — податкова корекція для тютюну та алкоголю й підвищені витрати виробників.

«За оцінкою НБУ, у червні загальна інфляція сповільнилася внаслідок зниження адміністративної інфляції», — зазначається в огляді.

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Стримувальним фактором став «ефект бази» — торік у червні були разові підвищення тарифів на електроенергію, яких цього року немає.

Регулятор очікує подальшого ослаблення річної інфляції в другій половині 2025 року за умови збереження стабільної ситуації з енергопостачанням та відсутності нових шоків на продовольчому ринку.

Нагадаємо, за даними Держстату та Національного банку України, лише у травні 2025 року рівень інфляції сягнув 15,9% у річному вимірі — це найвищий показник від квітня 2023 року. Основним фактором зростання цін стали продукти харчування, які за рік здорожчали на 22,1%.

Національний банк залишив облікову ставку на рівні 15,5%, водночас прогнозуючи, що травневий сплеск інфляції стане піком. До кінця року інфляція має знизитися до 8,7%, а вже 2026-го — стабілізуватися на рівні 5%.

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Станом на кінець 2024 року інфляція була значно нижчою — 6,5% р/р, однак упродовж весни 2025-го вона різко зросла.