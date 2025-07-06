Инфляция в Украине— будут ли расти цены на продукты

НБУ спрогнозировал ценовой пик в Украине / © pixabay.com

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По итогам июня инфляция в разном измерении вернулась к снижению после наблюдавшегося в мае пика.

Об этом говорится «Макроэкономическом и монетарном обзоре» Национального банка Украины.

«В мае потребительская инфляция ускорилась (до 15,9% г/г), превысив прогноз НБУ из-за более существенного, чем ожидалось, подорожания сырых пищевых продуктов», — сказано в документе НБУ.

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Больше всего подорожала продукция животноводства (молоко, мясо, яйца) и отдельные овощи и фрукты. На эти категории повлияли более высокие производственные затраты, сокращение поголовья и неблагоприятная погода.

Отмечается, что базовая инфляция замедлилась до 12,3%. Нацбанк объясняет это предварительным повышением учетной ставки и стабильным энергоснабжением, что уменьшило фундаментальное ценовое давление.

Административная часть индекса (алкоголь, табак, услуги ЖКХ) в мае выросла до 19,8% р/с. Главные причины — налоговая коррекция табака и алкоголя и повышенные расходы производителей.

«По оценке НБУ, в июне общая инфляция замедлилась по причине снижения административной инфляции», — отмечается в обзоре.

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Сдерживающим фактором стал «эффект базы» — в июне прошлого года были разовые повышения тарифов на электроэнергию, которых в этом году нет.

Регулятор ожидает дальнейшего ослабления годовой инфляции во второй половине 2025 года при сохранении стабильной ситуации с энергоснабжением и отсутствия новых шоков на продовольственном рынке.

Напомним, по данным Госстата и Национального банка Украины, только в мае 2025 года уровень инфляции достиг 15,9% в годовом измерении — это самый высокий показатель с апреля 2023 года. Основным фактором роста цен стали продукты питания, которые за год подорожали на 22,1%.

Национальный банк оставил учетную ставку на уровне 15,5%, в то же время прогнозируя, что майский всплеск инфляции станет пиком. До конца года инфляция должна снизиться до 8,7%, а уже в 2026 году стабилизироваться на уровне 5%.

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По состоянию на конец 2024 года инфляция была значительно ниже — 6,5% г/г, однако весной 2025-го она резко возросла.