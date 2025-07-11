Температуры будут бить рекорды: синоптик рассказала, какой погоды ждать 12 июля

Жара / © Associated Press

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В субботу, 12 июля, в Украине ожидается существенное повышение температуры воздуха в восточных и южных регионах — местами до +38°C. В то же время на западе страны прогнозируются дожди с грозами и относительно комфортная температура.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко/

Самая высокая температура прогнозируется на востоке и юго-востоке страны. В Луганской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областях, части Херсонщины и степной части Крыма ожидается +33…+38°C.

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В южных регионах — +30…+33°C, в Запорожской области и степном Крыму — до +37°C.

В центральных областях:

Винницкая область — +22…+24°C

Черкасская и Полтавская области — +25…+29°C

Кировоградская область — +26…+30°C

Днепропетровская область — +30…+35°C

На севере страны — +24…+28°C, на западе — +21…+25°C.

Дожди с грозами 12 июля ожидаются местами в западных областях, а также во второй половине дня в Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. На остальной территории — без осадков.

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В Киеве преимущественно сухая погода, но вечером возможен дождь с грозой. По словам Наталки Диденко, в воскресенье синоптическая ситуация существенно не изменится.

«Пусть выходные будут безопасными, а тем, у кого нет выходных, пусть наша поддержка и помощь будут напоминанием, что мы всегда думаем о них деятельно», — пожелала синоптик.

Температурная карта / © meteopost.com

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич предсказывал, что на выходных — 12-13 июля — в Украине ожидаются температурные контрасты и грозовые ливни, а местами воздух прогреется до +40°.