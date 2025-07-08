Что можно строить на собственном участке без разрешений

Без представления документов можно выполнять ряд строительных и ремонтных работ / © Pixabay

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Владельцы земельных участков, отведенных под застройку, строят на них дома, гаражи и другие хозяйственные постройки. Однако законодательство четко определяет, что можно и нельзя строить на приусадебных участках.

Часть объектов может строиться без оформления строительного паспорта или уведомления о начале работ. Но даже в этих случаях нужно соблюдать строительные нормы и заботиться о безопасности и интересах соседей.

Согласно актуальным нормам, без разрешения разрешается строить:

навесы, беседки, палатки и покрытия

лестницы, террасы, эстакады

гаражи без фундамента

летние душевые, выгребные ямы, гардеробные, люфт-клозеты

теплицы, колодцы, скважины

замощение, заборы, калитки, ворота

погреба, входы в погреба

бассейны небольшого размера

Кроме малых архитектурных форм, без представления документов можно выполнять ряд строительных и ремонтных работ, если они не нарушают конструктивную целостность здания.

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Среди них:

замена кровли без вмешательства в несущие конструкции

замена окон, дверей, балконных блоков

утепление фасадов домов класса СС1 или СС2

реконструкция внутренних систем: отопление, водоснабжение, канализации, вентиляции

устройство счетчиков тепла, воды

Важно: если вы являетесь владельцем частного дома или земельного участка, важно четко понимать, какая часть территории возле забора принадлежит именно вам. Этот вопрос особенно актуален в городских условиях, где застройка плотная, а границы между участками проходят непосредственно вдоль заборов.

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