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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
284
Время на прочтение
2 мин

Что можно строить на собственном участке без разрешений

На отведенных под застройку территориях без разрешительных документов можно возводить только некоторые объекты.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Без представления документов можно выполнять ряд строительных и ремонтных работ

Без представления документов можно выполнять ряд строительных и ремонтных работ / © Pixabay

Владельцы земельных участков, отведенных под застройку, строят на них дома, гаражи и другие хозяйственные постройки. Однако законодательство четко определяет, что можно и нельзя строить на приусадебных участках.

Часть объектов может строиться без оформления строительного паспорта или уведомления о начале работ. Но даже в этих случаях нужно соблюдать строительные нормы и заботиться о безопасности и интересах соседей.

Согласно актуальным нормам, без разрешения разрешается строить:

  • навесы, беседки, палатки и покрытия

  • лестницы, террасы, эстакады

  • гаражи без фундамента

  • летние душевые, выгребные ямы, гардеробные, люфт-клозеты

  • теплицы, колодцы, скважины

  • замощение, заборы, калитки, ворота

  • погреба, входы в погреба

  • бассейны небольшого размера

Кроме малых архитектурных форм, без представления документов можно выполнять ряд строительных и ремонтных работ, если они не нарушают конструктивную целостность здания.

Среди них:

  • замена кровли без вмешательства в несущие конструкции

  • замена окон, дверей, балконных блоков

  • утепление фасадов домов класса СС1 или СС2

  • реконструкция внутренних систем: отопление, водоснабжение, канализации, вентиляции

  • устройство счетчиков тепла, воды

Важно: если вы являетесь владельцем частного дома или земельного участка, важно четко понимать, какая часть территории возле забора принадлежит именно вам. Этот вопрос особенно актуален в городских условиях, где застройка плотная, а границы между участками проходят непосредственно вдоль заборов.

Ранее мы писали, какие налоги нужно уплатить при продаже земли в Украине. Больше об этом читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
284
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