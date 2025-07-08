Що можна будувати на власній ділянці без дозволів

Без подання документів можна виконувати низку будівельних та ремонтних робіт / © Pixabay

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Власники земельних ділянок, відведених під забудову, зводять на них будинки, гаражі та інші господарські споруди. Однак законодавство чітко визначає, що можна та що не можна будувати на присадибних ділянках.

Частина об’єктів може будуватися без оформлення будівельного паспорта чи повідомлення про початок робіт. Але навіть у цих випадках потрібно дотримуватись будівельних норм і дбати про безпеку та інтереси сусідів.

Згідно з актуальними нормами, без дозволу дозволяється будувати:

навіси, альтанки, намети та накриття

сходи, тераси, ґанки, приямки, естакади

гаражі без фундаменту

літні душові, вигрібні ями, вбиральні, люфт-клозети

теплиці, криниці, свердловини

замощення, паркани, хвіртки, ворота

погреби, входи до погребів

басейни невеликого розміру

Окрім малих архітектурних форм, без подання документів можна виконувати низку будівельних та ремонтних робіт, якщо вони не порушують конструктивну цілісність будівлі.

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Серед них:

заміна покрівлі без втручання в несучі конструкції

заміна вікон, дверей, балконних блоків

утеплення фасадів будинків класу СС1 або СС2

реконструкція внутрішніх систем: опалення, водопостачання, каналізації, вентиляції

облаштування лічильників тепла, води

Важливо: якщо ви є власником приватного будинку чи земельної ділянки, важливо чітко розуміти, яка частина території біля паркану належить саме вам. Це питання особливо актуальне в міських умовах, де забудова щільна, а межі між ділянками проходять безпосередньо вздовж огорож.

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