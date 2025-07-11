ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Кількість переглядів
5722
Час на прочитання
1 хв

У небі над Києвом помітили літак: що це було

В Мережі відверто дивуються такій події, а дехто припускає, що розпочався етап підготовки до відкриття повітряного руху над Україною

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Цивільний літак

Цивільний літак / © Associated Press

У небі над Києвом помітили цивільний літак. На кадрах видно, як повітряне судно пролітає на будинками та вулицями міста.

В Мережі відверто дивуються такій події, а дехто припускає, що розпочався етап до відкриття повітряного руху над Україною. Хоча у це важко повірити, враховуючи нещодавні обстріли Києва армією РФ.

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» запевняють, що до польоту літака не мають жодного стосунку.

На питання ТСН.ua, чи має літак у небі над Києвом відношення до аеропорту «Бориспіль» у пресслужбі аеропорту зазначили, що про пасажирський літак їм не відомо.

«Літак не має ніякого відношення до аеропорту «Бориспіль», - повідомили в аеропорту додавши, що з аеропорту літаки не вилітали і їм нічого не відомо про цей політ.

Нагадаємо, щотижневі обстріли Києва Росією завершуються страшними пожежами. У повітрі фіксують перевищення небезпечних продуктів горіння, а містяни до обіду не мають чим дихати.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
5722
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie