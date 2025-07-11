У небі над Києвом помітили літак: що це було

Цивільний літак / © Associated Press

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У небі над Києвом помітили цивільний літак. На кадрах видно, як повітряне судно пролітає на будинками та вулицями міста.

В Мережі відверто дивуються такій події, а дехто припускає, що розпочався етап до відкриття повітряного руху над Україною. Хоча у це важко повірити, враховуючи нещодавні обстріли Києва армією РФ.

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» запевняють, що до польоту літака не мають жодного стосунку.

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На питання ТСН.ua, чи має літак у небі над Києвом відношення до аеропорту «Бориспіль» у пресслужбі аеропорту зазначили, що про пасажирський літак їм не відомо.

«Літак не має ніякого відношення до аеропорту «Бориспіль», - повідомили в аеропорту додавши, що з аеропорту літаки не вилітали і їм нічого не відомо про цей політ.

Нагадаємо, щотижневі обстріли Києва Росією завершуються страшними пожежами. У повітрі фіксують перевищення небезпечних продуктів горіння, а містяни до обіду не мають чим дихати.